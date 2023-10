Venemaa nimetab uutes ajalooõpikutes Saksamaa taasühinemist annekteerimiseks

Teisipäeval möödus täpselt 33 aastat Saksamaa taasühinemisest. Pidulikku meeleolu rikkus aga uudis, et Vene uutes ajalooõpikutes nimetatakse seda sündmust annekteerimiseks.

Ida-Saksamaa astus 3. oktoobril 1990 Saksamaa Liitvabariigi koosseisu. Kõigest aasta enne seda langes Berliini müür ning 1990. aasta märtsis toimusid ainsad vabad valimised Ida-Saksamaa ajaloos. Rahva ülekaaluka enamuse toetuse pälvisid Lääne-Saksamaaga taasühinemist pooldavad poliitikud.

Kuigi vaatamata endise Ida-Saksamaa aladele kolm aastakümmet järjest föderaalvalitsuse suunatud investeeringutele püsivad siiski teatud erinevused elukvaliteedis endise Ida-Saksamaa ja ülejäänud Saksamaa liidumaade vahel, ei igatse valdav enamus endise Ida-Saksamaa elanikke Berliini müüri tagasi.

Ometi on nüüd uues Venemaal välja antud ajalooõpikus kirjas, et 1990. aasta oktoobris toimus Ida-Saksamaa annekteerimine Lääne-Saksamaa poolt, vahendab DW. Õpiku autor on endine Vene kultuuriminister Vladimir Medinski.

"Putini ja tema ajaloo võltsijate vaatevinklist oli taasühinemine kolonisatsiooni ilminguks: tugev imperialistlik Lääs allutas endale nõrga Ida," ütles Max Plancki inimarengu instituudi direktor Ute Frevert.

"See pole üldse vastavuses ajalooliste faktidega. Aga see sobib Putini režiimi läänevastasele narratiivile," lisas Frevert.

Bonni ülikooli lektor Zaur Gasimov seletab, et uus Vene ajalooõpik käsitleb Saksamaa taasühinemist Mihhail Gorbatšovi perestroika poliitika kontekstis. Vene eliitide arvates põhjustas perestroika nõukogude impeeriumi kokku varisemist.

"Medinski ja laiem eliit vaatlevad Saksamaa taasühinemist olulise verstapostina kogu Ida-Euroopa ja Balti riikide liikumises NATO poole ning mõistavad seda seetõttu hukka," lisas Gasimov. Tema arvates põhjustabki see radikaalset sõnakasutuse muutmist taasühinemisest annekteerimiseni.

"Kuid faktid räägivad enda eest: 33 aastat tagasi [Saksamaa] oli taasühendatud majanduslikult ja poliitiliselt. Ning see toimus vabatahtlikult ja ilma vägivallata," ütles Max Plancki instituudi juht Frever.

"Pärast rohkem kui 40 aastat jagamist Lääneks ja Idaks, Ida-Saksamaaks ja Lääne-Saksamaaks, riik on uuesti ühtne ning sellel on liberaalne põhiseadus ja demokraatlikud institutsioonid," lisas Frever.