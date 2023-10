Riik on omandanud Nursipalu kinnistuid 3,5 miljoni euro väärtuses

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) on jõudnud kokkuleppele 20 maaüksuse omandamiseks Nursipalus, mille seas on ka hoonestatud kinnistud. Omandatud maaüksuste koguväärtus on ligikaudu 3,5 miljonit eurot, mis teeb kinnistu keskmiseks hinnaks 175 000 eurot.