Ühe Nursipalus omandatud kinnistu hind ulatub üle miljoni euro

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) on jõudnud Nursipalus kokkuleppele 20 maaüksuse omandamiseks, hoonestusega on neist kolm. Majadega kinnistute eest on riik kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul maksnud turuhinnast kordades rohkem.

"Nende kolme kinnistu puhul, kus on hoonestud peal, on viiekordne hind, seitsmekordne hind. Need summad on seal umbes sinna kanti ja mõne kinnistu puhul tegelikult on isegi summad üle miljoni euro," selgitas Pevkur. "Nende 20 kokkuleppe sees on ka üks selline kinnistu," kinnitas minister.

Täpset hinda, mis kinnistuomanikega kokku lepiti, aga välja ei öelda.

Seni on suurem osa riigi omandatud aladest metsamaad. 20 maaüksuse väärtus kokku on ligi 3,5 miljonit eurot ning hindamisel võetakse arvesse mitte turu-, vaid taastamisväärtust.

"Nad võtavad põhimõtteliselt kinnistu kõik objektid nii-öelda tükkideks lahti ja vaatavad, kas katus on eterniidist või kivist või plekist, vaatavad, kas seinad on kaetud tapeediga või millegi muuga, mis on põrand. Ehk tegelikult see hinnang läheb väga-väga detailseks," selgitas kaitseminister.

Pevkuri sõnul on riigil nüüd olemas umbes kümme protsenti kogu harjutusvälja soovitud laiendusest.

Ligi aasta kestnud protsessil puudub veel aga juriidiline alus, mille valitsus loodab teha oktoobri keskpaigas.

"Kuna praegu seda laiendamise otsust ei ole, siis need ostu-müügi tehingud on toimunud ju lihtsalt vastastikuse kokkuleppe raames, lihtsalt ostja-müüja tehinguna ja siin sõltub suuresti see hind selle müüja läbirääkimise oskusest ja ka ametniku suvast," kommenteeris MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa.

Reedel toimub Võrus avalik Nursipalu koosolek.

Kokku laieneb harjutusväli ligikaudu 10 000 hektari suuruseks. Huvialasse jääb üle 200 maaüksuse, millest 22 on hoonestatud.