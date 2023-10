Nobeli rahupreemia pälvis Iraani naisõiguslane Narges Mohammadi

"Narges Mohammadi vapper võitlus on tulnud hiiglasliku isikliku hinnaga. Iraani valitsus vahistas teda 13 korda ning mõistis talle 31-aastast vangistust ja 154 piitsahoopa. Mohammadi on praegu vanglas," seisis Nobeli komitee otsuses.

Möödunud aastal pälvisid Nobeli rahupreemia Valgevene inimõiguste kaitsja Ales Bialatski ja Vene inimõigusorganisatsioon Memorial ning Ukraina inimõigusorganisatsioon Kodanikuvabaduste Keskus (Center for Civil Liberties).

Nobeli rahupreemia on ainus Nobeli preemiatest, mis kuulutatakse välja ja antakse üle Norras. Preemia saaja määrab Norra parlamendi valitud komitee.

Aastatel 1901–2022 on välja antud 103 Nobeli rahupreemiat 140 laureaadile. Organisatsioon on pälvinud preemia 27 korral, kolmel korral on preemia läinud jagamisele kolme inimese vahel. Seni on rahupreemia pälvinud 18 naist. Üks laureaat, Le Duc Tho, on preemia tagasi lükanud.