Tallinna uus trammiliin vähendas väljumisi teistel suundadel

Hetkel on trammiliinidel number 1 ja 3 tipptunnil Kadriorust umbes kümme väljumist tunnis, mis tähendab keskmist väljumist iga kuue minuti tagant.

"Võrreldes varasemaga on Kadrioru suunal kaks väljumist vähem. Trammid number 1 ja 3 sõidavad praegu harvem, kuna taastunud trammiliikluse korral on olnud vaja arvestada nii sõidunõudluse kui ka kõigi trammiliinide omavahelise intervalliga Hobujaama ja Viru ringi piirkonnas," rääkis Tallinna transpordiameti juht Indrek Gailan.

Peamisteks kitsaskohtadeks ongi Gailani sõnul Tondi lõpp-peatuse võimekus tramme vastu võtta ning Viru ringi koormus. "Kuni kuu lõpuni sõidab trammiliin number 6 kindlasti jätkuvalt Tondile, sest koolivaheajal katkeb ajutiselt rongiliiklus Tondi ja Balti jaama vahel ning siis on rongi peamiseks asenduseks sellel lõigul just tramm number 6," sõnas Gailan.

Pärast rongiliikluse taastumist ja oktoobrikuus kogutud trammiliikluse andmete analüüsimist vaatab transpordiamet üle, millised on trammiliinide nõudlused ja vastavalt sellele kavandab ressursside jaotuse.

"Ajutine trammiliin number 6 on seni näidanud, et on nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava liini järele. Praegu käivad veel arutelud, kas tulevikus on selle liini lõpp-peatus Vana-Lõuna depoo juures või Tondil. Sellest sõltub, kas saame Kadrioru suunal graafikut tihendada," lisas Gailan.