Afganistani tabanud maavärinas hukkus üle 2000 inimese

Herati provintsi raputanud maavärinas hukkus teadaolevalt vähemalt 2053 inimest ning hukkunute arv kasvab veel, teatas Talibani administratsioon. Vigastada on saanud üle 9000 inimese.

USA geoloogiateenistuse (USGS) teatel toimus Herati linnast loodes, keskmega linnast 35 kilomeetri kaugusel, laupäeval mitu maavärinat millest ühe võimsus oli 6,3 magnituudi.

Tegemist on seismiselt aktiivses piirkonnas asuva mägise riigi viimaste aastate kõige ohvriterohkema maavärinaga.

Katastroofide ministeeriumi pressiesindaja mulla Janan Sayeeqi sõnul on maavärinas purustatud või kannatadad saanud 1320 maja.

Hukkunute arv tõusis üle kahe tuhande pärast seda, kui Punane Poolkuu oli hommikul teatanud 500 hukkunust ning laupäeva õhtul oli teada 16 ohvrit.

Iraaniga piirneva provintsi piirkonnas on kümme päästemeeskonda, ütles Sayeeq pressikonverentsil.

Erinevatesse haiglatesse toodi üle 200 surnu, ütles Reutersile end doktor Danishiks nimetanud Herati tervisehoiuametnik. "Enamik neist on naised ja lapsed, samas kui 510 on vigastatud. Need arvud võivad muutuda," rääkis Danish pühapäeva hommikul. Hukkunute surnukehad on viidud sõjaväebaasidesse ja haiglatesse, ütles Danish.

Sotsiaalmeedias olevad fotod näitasid, et Herati peahaigla ette pandi voodid üles, et ohvrite tulva vastu võtta.

Päästmiseks ja abistamiseks oli hädasti vaja toitu, joogivett, ravimeid, riideid ja telke, ütles Talibani Katari poliitilise büroo juht Suhail Shaheen ajakirjanikele saadetud sõnumis.

Herati keskaegsed minaretid said vähest kahju, selgub sotsiaalmeedias avaldatud fotodelt, hoonetes on nähtavad praod ja fassaadidelt on osa kaunistusi maha kukkunud.

Mägedega ümbritsetud Afganistanis on pikalt esinenud tugevaid maavärinaid, millest paljud asuvad Pakistaniga piirnevas karmis Hindukuši piirkonnas. Hukkunute arv selgub sageli hiljem, kui kaugeid kohti tabab mõni õnnetus ja info sellest jõuab võimudeni. Aastakümneid riigis kestnud sõda on jätnud infrastruktuuri halba seisukorda, muutes ka abi- ja päästeoperatsioonid keeruliseks.

Peaaegu täielikult välisabist sõltuv Afganistani tervishoiusüsteem on kahe aasta jooksul pärast Talibani võimu ülevõtmist silmitsi seisnud kurnavate kärbetega ning võimud on peatanud enamik rahvusvahelise abi vorme, mis moodustasid majanduse selgroo.

Välisriikide diplomaadid ja abiametnikud ütlevad, et mure Talibani piirangute pärast naistele ja konkureerivad ülemaailmsed humanitaarkriisid sunnivad rahastajaid oma toetust tagasi tõmbama. Islamistlik valitsus on andnud enamikule Afganistani naissoost abipersonalile korralduse mitte töötada, kuigi tervishoiu ja hariduse vallas on tehtud erandeid.

Augustis ütles Rahvusvahelise Punase Risti Komitee pressiesindaja, et tõenäoliselt lõpetatakse rahastamispiirangute tõttu 25 Afganistani haigla finantstegevus. Ei olnud kohe selge, kas Herati haigla oli selles nimekirjas.