Elektrilevi juht: olukord on päris halb

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm tunnistas, et tormi põhjustatud elektrikatkestuste tõttu on olukord halb ning andis mõista, et kõigil tarbijatel elektrivoolu taastamine võib võtta päevi. Ettevõtte pressiteate kohaselt võib jätkuva tormi tõttu tekkida veel ka pühapäeval uusi katkestusi.

"Olukord elektrivõrgus on praegu ikkagi päris halb, üle Eesti on 35 000 klienti elektrita. Mis siin selle [olukorra] kõige keerulisemaks teeb, on see, et torm on jätkuvalt nii tugev, et on piirkondi, kus me näiteks tõstukiga ohutuskaalutlustel töid teha ei saa," rääkis Härm pühapäeva hommikul ERR-ile.

Tema sõnul hakkab torm praegustel andmetel raugema alles kella 21-22 paiku õhtul ja alles pärast seda saab anda täpsema prognoosi, kui kaua võtab rikete likvideerimine.

"Vaatasime ka seda, millega praegust tormi võrrelda annab ja üks näide on 2006. aasta oktoobritorm, kus mõjutatud oli tipphetkel 42 000 klienti. Eile oli meil tipphetkel 52 000 klienti ilma elektrita. Ja 2006. aasta oktoobritorm võttis aega kaheksa päeva, kuni me kõikidele klientidele lõpuks elektri tagasi saime," rääkis Elektrilevi juht.

Härm viitas siiski, et 52 000 elektrita kliendi pealt on ettevõte jõudnud 35 000-ni, ehk 17 000-l on vool taastatud.

"Aga nagu ma ütlesin, siis tugev tuul takistab jätkuvalt tööde teostamist. Sellist üleriigilist tormi, mis kestab mitu päeva, ei mäletagi siin paarikümne aasta jooksul," tõdes ta.

Pühapäeva hommikul kell 10.20 oli Elektrilevi kodulehe andmeil üle Eesti elektrita kokku 32 791 tarbimiskohta.

Elektrilevi: tormikahjusid likvideerib üle 60 brigaadi

Elektrilevi pressiteate kohaselt tegeleb üle Eesti tormikahjude likvideerimisega üle 60 brigaadi, kuid tormi jätkumise tõttu võib katkestusi isegi juurde tulla.

"Keskkonnaagentuur on andnud nädalavahetuseks tervele Eestile teise taseme ja saartel isegi kolmanda taseme tormihoiatuse. Tormituuled on põhjustanud üle Eesti ulatuslikke elektrikatkestusi, mille likvideerimisega tegeleb üle Eesti 60 brigaadi. Kuna tormituuled jätkuvad, siis on oodata elektrikatkestuste lisandumist," öeldakse Elektrilevi pressiteates.

"Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada rikkeid ja taastada elektrivarustus. Kuna tormituuled jätkuvad veel tänagi, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuultega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena," lausus ettevõtte juht Härm pressiteate vahendusel.

Elektrilevi palub kõigil katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.