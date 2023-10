Tormituuled pühapäeval jätkuvad

Laupäevasele tormile on pandud nimeks Patric ja enne pühapäeva õhtut see järele ei anna.

Veetaset tõstis torm Tallinna lahel kriitilise piirini, aga õnneks mitte üle selle. Loodesse pöördunud tuule iilid tõusid sisealadel üle 20, rannikul 25-30 m/s, looderannikul mõõtis Osmussaare jaam iilide tugevuseks kella nelja ajal pärastlõunal 33,9 m/s.

Äge madalrõhkkond liigub pühapäevaks Venemaale, kuid jätab oma tormise serva Soome ja Baltimaade kohale. Pöörise tagalast saabub meile põhjast nii sajuhooge kui külma õhku: seetõttu tuleb koos vihmaga ka lörtsi. Öised miinimumid langevad sisealadel 0 kraadini, mis tähendab, et niisketel teedel suureneb libeduseoht.

Öö vastu pühapäeva toob Eestisse vihma- ja lörtsihooge. Kohati on sadu intensiivne, pole välistatud ka äike. Puhub loodetuul 9-15, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 15-22, puhanguti kuni 27, avamere lähedal kuni 32 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 8 kraadini.

Pühapäeva hommikul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Loodetuul püsib tormine. Õhutemperatuur on 0..+5ni, Lääne-Eesti rannikul on sooja kuni 10 kraadi. Teed võivad kohati olla libedad!

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, sekka tuleb ka lörtsi, õhtu poole pilved ja sadu hõrenevad. Loodetuule iilid ulatuvad sisemaal 15-20, rannikul 25, avamere ääres kuni 32 m/s, õhtul hakkab tuul nõrgenema. Õhutemperatuur tõuseb 3-st kuni 8 kraadini, Lääne-Eesti rannikul kuni 11 kraadini.

Esmaspäev ja teisipäev tulevad vihma- ja sekka lörtsihoogudega. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel sisealadel 0 kraadi ümber, rannikul on 5st kraadist soojem. Päevasel ajal on sooja 5-11 kraadi. Kolmapäeval saabub vihmasadu, mille järel läheb õhumass soojemaks. Lisaks õhutemperatuurile tõuseb ka tuul.