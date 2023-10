Eestit räsib tugev tormituul, päästeamet palub kodus püsida

Päästeameti teatel on päästjatel tulnud reede õhtust alates sõita üle 600 korra tormituultest tingitud ohte likvideerima.

Riigi Ilmateenistuse prognoosi järgi haarab tugev torm kogu Eestit, puhanguti on tuule kiirus kuni 33 meetrit sekundis. Merevee tase on tavapärasest kõrgem, kuid ohtlikult tõusnud ei ole. Elektrilevi katkestuste kaardi järgi oli hommikul kella seitsme ajal elektrita 39 102 majapidamist.

Kõige rohkem sündmusi on siiani olnud 220 Lääne regioonis ning 190 Põhja regioonis. Lõuna regioonis on registreeritud siiani 113 sündmust ning Ida regioonis 89. Enamasti on tegemist sõiduteedele või elektriliinidele kukkunud puudega.

Täpsemat infot teele langenud puudest ja muudest takistustest saab rakendusest Tark Tee.

Päästeameti esindaja Meelis Mesi hinnangul ei ole nii pikaajalist ja tervet Eestit hõlmanud tormituult mitmekümne aasta jooksul ette tulnud. "Hetkel on kõik Põhja regiooni päästeressurss hõivatud tormikahjude likvideerimisega ning seetõttu võib teistele sündmustele reageerimise aeg veidi pikeneda, kuid abita ei jää keegi," ütles Mesi.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus prognoosib ka laupäeva ööseks vastu pühapäeva tugevaid tuuli. "Palume inimestel püsida kodus ja mitte teedele liikuma minna. Kui on tõepoolest hädavajalik liigelda, siis tasub olla ettevaatlik, kuna teedele võivad olla langenud puud," ütles Mesi.

Langenud puu katkestas kahel liinil trammiliikluse

Õhtul kella viie ajal katkes puu kukkumisel trammiliini purunemise järel Tallinnas trammiliiklus Kadrioru liinil ning trammid 1 ja 3 suunati Suur-Paalasse.

Tallinna linnatransport teatas, et tegeleb õhuliini parandamisega ja soovib selle töökorda saada pühapäeva hommikuks. "Palume mõistvat suhtumist. Soovitame kasutada Kadrioru suunal liikumiseks alternatiivseid võimalusi," teatas ettevõte.

Trammi õhuliini purustas tormis sõiduteele langenud puu, mille alla jäi ka sõiduauto. Pealtnägijate sõnul auto juht vigastada ei saanud.

Katkes parvlaevaühendus Hiiumaaga, tühistatud mõned väljumised Helsingisse

Tugeva tuule tõttu peatas TS Laevad laupäeval kella 14.30-st laevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel. Laevaliiklus katkes lisaks ka Hiiumaa ja Saaremaa vahelisel Sõru-Triigi liinil ning ka Kihnu ja Vormsi laevaliinidel.

Ettevõte lubab uut infot edasisest laevaühendusest orienteeruvalt kella 19 ajal.

Virtsu–Kuivastu liinil reiside ärajäämist TS Laevade teatel praegu ette näha ei ole.

Laupäevased väljumised on tühistanud ka Viking Line ja Eckerö Line Tallinna-Helsingi liinil.

Eckerö Line'i laev Finlandia pidi väljuma kell 12 Tallinnast Helsingi poole ning kell 15.15 Helsingist Tallinna poole.

Viking Line jättis ära Viking XPRS-i väljumise Tallinnast Helsingisse kell 17 ning Helsingist Tallinna kell 20.30. Samuti tühistas Viking Line ka pühapäeval kell 8 toimuma pidanud väljumise Tallinnast.

Tallink laevade tööd peatanud ei ole.

Teele langenud puu Keila-Joa bussipeatuses. Autor/allikas: Tarmo Maiberg/ERR

Elektrilevi on juba varahommikust rikkeid lahendanud

Elektrilevi tegi ettevalmistusi tormi tulekuks juba reedel ja suurendatud jõududega likvideeritakse rikkeid alates laupäeva varahommikust.

Elektrilevi teatel on torm murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti. Pühapäeval kell üheksa oli Elektrilevi andmetel üle Eesti elektrita 35 942 klienti. Suhteliselt kõige rohkem oli katkestusi Hiiumaal, kus selleks hetkeks oli teenuse tase 50,4 protsenti. Piirissaarel oli teenuse tase 4,3 protsenti, mujal Eestis üle 90 protsendi.

"Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm ennustuste järgi alles kogub hoogu, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuulte ja äikesega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena," teatas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Elektrilevi palub kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.

Kui laupäeva õhtul kella viie ajal oli elektrikatkestustest mõjutatud kliente 32 800, siis õhtul peale kella 22 juba 46 800. Pühapäeva hommikul kella seitsme ajal oli mõjutatud kliente 39 102, pärast mida on nende arv hakanud vähenema.