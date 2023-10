Ilmateenistus: nädalavahetusel tuleb suur torm

Laupäeva öösel ja päeval ulatub veetase 110-130 sentimeetrit keskmisest kõrgemale. Pühapäeval püsib veetase kriitilisest piirist kõrgemal. Pirital on kriitiline piir 100 sentimeetrit üle keskmise.

"Ilm muutub reedel väga kiiresti, Lõuna-Skandinaaviast on lähenemas uus intensiivne madalrõhkkond, mis toob reede õhtuks Eestisse saju, mis on paiguti tugev, ja ühtlasi tõstab ka tormituult," ütles ilmateenistuse sünoptik Ülle Jõemaa ERR-ile.

Ilmateenistuse andmetel põhjustavad tormituul ja tugev vihmasadu ühes äikesega põhjustavad puude murdumist. Elektrikatkestuste oht on suur. Suure tõenäosusega häirib tormituul praamiliiklust.

Laupäeval võib tulla lörtsi

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on intensiivne, kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul, öö hakul Ida-Eestis lõuna- ja kagutuul 6-13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti kuni 25 meetrit sekundis.

Hommikul pöördub Lääne-Eesti saartel loodesse ja iilid tugevnevad kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 12 kraadi, hommikuks tõuseb 10-14 kraadini.

Laupäeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, õhtul võib kohati sekka tulla ka lörtsi. Õhtu poole saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub Lääne-Eestist alates loodesse 8-16, puhanguti kuni 23, rannikul 14-21, puhanguti kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-14, peale lõunat 6-11, kohati 4 kraadi.

Öösel vastu pühapäeva on pilves ilm. Sajab vihma, sadu on intensiivne, on äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul, öö hakul lõuna- ja kagutuul 8-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7, hommikuks tõuseb 10-11 kraadini.

Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi. Õhtul pilvkate hõreneb ja sadu harveneb. Tuul pöördub loodesse 14-20, puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-11, peale lõunat 5-7 kraadi.