Päästeamet on käinud 1500 korral tormikahjusid likvideerimas

"Eilsest alates (kuini pühapäeva ennelõunani – toim.) on meil 1514 väljakutset ja neist 1420 on ohu likvideerimine. See näitab hästi ilmekalt tormi mõju," rääkis päästeameti vastutav ametnik Meelis Mesi ERR-ile.

Tema sõnul on alates laupäeva õhtust koormus päästeameti jaoks "veidi tõusnud".

"Need on valdavalt ohu likvideerimise sündmused, kus on puud teel või elektriliinidel või on kukkunud nad tee peale ja kujutavad sellega endast ohtu," selgitas Mesi.

Päästeameti andmeil inimesed tormi tõttu viga ei ole saanud, kuid sellele vaatamata soovitas Mesi ettevaatlik olla: "Meie sõnumid on ühesed: võimalusel püsida kodus ja kui on väga vajadus, siis tuleb väljas targasti ja ettevaatlikult liikuda. Kõva tuul ja lendavad esemed võivad väga ohtlikud olla."

Mesi ütles ka, et transpordiameti hommikuse info kohaselt oli Eestis üle 700 sellise juhtumi, kus puud või murdunud oksad olid tee peale langenud.

"See on ka väga suur arv ja selle tormi puhul kindlasti ka see märkimist vääriv, et see on üle Eesti. See ei puuduta ainult ühte piirkonda või rannikut, selle mõjud on tegelikult üle Eesti, kuigi Lääne-Eestis ja saartel on see kõige suurem," tõdes Mesi.