Isamaa toetus edestab oktoobri alguses Keskerakonna oma

Isamaa tõusis oktoobris populaarsuselt kolmandaks erakonnaks, edestades Keskerakonda, mille toetus on järsult langenud, selgub Turu-uuringute AS-i teisipäeval avaldatud küsitlustulemustest.

Oktoobri alguses on Reformierakond toetusnäitajaga 23 protsenti jätkuvalt kõige populaarsem erakond. Populaarsuselt järgmine on EKRE (19 protsenti) ning ka EKRE toetus püsib samal tasemel, nagu see oli septembris.

Populaarsuselt kolmandaks on tõusnud Isamaa, mida toetas septembris 14 protsenti ja oktoobris 16 protsenti valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Vähenenud on Keskerakonna toetus, septembri alguses oli see 18 protsenti ja oktoobri alguses 14 protsenti.

Turu-uuringud märgivad oma kommentaaris, et septembri keskel valiti Keskerakonna esimeheks Mihhail Kõlvart, mille järel on erakonnast välja astunud mitmed nimekad poliitikud. Isamaa on samal ajal silma paistnud tugeva vastuseisuga valitsuse poolt kavandatavatele maksutõusudele.

Erakond Eesti 200 toetuse langus on peatunud ning oktoobris on nende toetus kaheksa protsenti. Ülejäänud erakondade toetus võrreldes septembriga muutunud pole – Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetas 10 protsenti, Parempoolseid neli protsenti ja muid erakondi toetas kokku viis protsenti valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest.

Alates märtsikuistest riigikogu valimistest kuni septembrini oli koalitsioonierakondade toetus tervikuna langustrendis, opositsioonierakondade toetus aga kasvutrendis. Oktoobris on koalitsioonierakondade toetuse vähenemine peatunud: koalitsioonierakondi toetab 41 protsenti ja opositsioonierakondi 49 protsenti valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest (septembris vastavalt 40 protsenti ja 52 protsenti). Parlamendiväliste erakondade toetus oli septembris seitse protsenti ja oktoobris üheksa protsenti.

Oktoobrikuine küsitlus toimus ajavahemikul 28. september kuni 6. oktoober. Üle-eestiliselt küsitleti 879 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest pooled koguti telefoni- ja pooled veebiküsitlusega.