Norra seismoloogid tuvastasid Balticconnectori juures võimaliku plahvatuse

Ööl vastu pühapäeva võis Soome lahes toimuda plahvatus. Norra seismoloogiline keskus NORSAR teatas, et tuvastas vibratsiooni samal päeval, kui Soome ja Eesti vahelises gaasitorus tekkis leke.

"Oleme registreerinud, et ööl vastu 8. oktoobrit oli seal kerge vibratsioon," ütles NORSAR-i tippjuht Arve Mjelva.

Selle värina tuvastas NORSAR-i jaam, mis asub Soomes, vahendas Yle.

Mjelva sõnul oli see värin palju nõrgem kui need, mille seismoloogid tuvastasid Nord Streami torujuhtmete piirkonnas 2022. aastal. Siis tuvastasid seismoloogid, et Nord Streami torujuhtmete ümbruses toimus mitu plahvatust.

Ööl vastu pühapäeva langes rõhk Balticconnectori gaasitorus, misjärel Eesti ja Soome süsteemihaldurid sulgesid gaasitoru.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist Eestis kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Balticconnector alustas tööd 2020. aasta alguses.

Soome piirivalve leidis gaasitoru Balticconnectori lekkekoha ning uurimist juhtiva keskkriminaalpolitsei hinnangul on tegu tahtliku lõhkumisega. Lekkekoht asub Soome majandusvetes.