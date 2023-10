Politsei pommiähvardustest: käitumisnõu tasub küsida häirekeskusest

Möödunud öösel kella poole kolme ajal saadeti sadadele koolidele, lasteaedadele ja riigiasutustele e-kiri venekeelse pommiähvardusega. Politseini jõudsid esimesed teated kella nelja ajal.

"Lennujaam, bussijaam, raudteejaam samamoodi said selle pommiähvarduse kirja," rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila, kelle sõnul hakkas hommiku edenedes teateid üha juurde tulema. "Inimesed läksid tööle ja avastasid oma meililt selle kirja."

Esimese teate peale politsei reageeris ja käis koos demineerijatega lennujaama läbi. "Aga kui me nägime, et meil seal oht puudub, kuna tegemist on rämpspostitusega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd, siis me langetasime ohutaset, panime kokku kommunikatsiooni- ja käitumisjuhised, mida kõikidele asutustele edasi anda ja täna saan öelda, et paanikaks pole põhjust ja ohtu me selles ei näe," rääkis Pärila.

Ta rõhutas , et pärast pommiähvardusega kirja saamist tasub rahulikuks jääda ja valida number 112. "Politsei omalt poolt tegeleb selle ohu hindamisega, et kas me saadame ressursi koha peale või tuleb mingi muu käitumisjuhis," ütles Pärila, kelle sõnul peab iga olukorda eraldi hindama.

"Kui me sellise rämpspostituse peale igale poole ressurssi hakkaks saatma, siis oleks kogu meie ressurss hõivatud."

Paljud koolid ja lasteaiad tegutsesid neljapäeva hommikul enda kriisiplaani järgi, evakueerisid pärast kirja märkamist hoone või teatasid lastele, et tunnid jäävad ära. Pirko Pärila sõnul pole kriisiplaani järgi tegutsemine vale.

"Pigem on see õige, nii peabki tegema," ütles Pärila. "Aga samal ajal võiks olla ka suhtlus politsei ja häirekeskusega, kust tulevad käitumisjuhised, et kas me jätkame inimeste evakuatsiooniga või maandame ohud ja paanika ja saame aru, et tegemist pole ohtliku ähvardusega."

Pommiähvarduste tegija leidmiseks on alustatud kriminaalmenetlus. "Kui hästi meil selle tuvastamisega läheb, eks see selgub menetluse käigus," tõdes Pärila ning märkis, et olukorra muudab keerulisemaks see, kui ähvarduskirjad saabusid välismaalt. "Aga võimalusel teeme kindlasti koostööd oma väliskolleegidega. Samamoodi Lätiga, kellel sama lugu paar päeva tagasi käis," sõnas Pärila.