Läti plaanib sulgeda kaks piiripunkti Venemaaga

Vientuļi on Läti-Vene piiri väikseima läbilaskevõimega piiripunkt. Alates 16. oktoobrist on see üle 14-aastastel Ukraina passi omanike viimane võimalus pääseda kolmandatest riikidest maismaad mööda Venemaale. Kui Vientuļi piiripunkt suletakse, saavad Ukraina kodanikud Venemaale siseneda ainult Moskva Šeremetjevo lennujaama piiripunkti kaudu.

Siseministeerium märkis, et selline otsus viitab Läti-Vene piiril tingimuste loomisele, mis võivad oluliselt mõjutada avalikku korda ja tekitada ohu riigi julgeolekule. On alust arvata, et Venemaa otsus on vastus Euroopa Liidu, sealhulgas Läti otsusele keelata Venemaa numbrimärkidega sõidukite üle piiri tulek.

Arvestades Venemaa kallaletungi Ukrainale ja vajadust ennetada ohtu Läti sisejulgeolekule, plaanitakse alates 16. oktoobrist peatada Pededze ja Vientuļi piiripunkti töö.

Välisministeerium teavitab otsusest Venemaad.

Ühtlasi vabastab nende piiripunktide töö peatamine piirivalve ja teiste ametkondade ressursse, mida saab edaspidi suunata muude piirilõikude kaitseks.

Läti-Vene piiril on veel ületuskohad Terehhovas ja Grebņevas.

Varem otsustas valitsus illegaalse immigratsiooni survet arvestades septembri keskel peatada Läti-Valgevene piiril Silene piiripunkti töö.