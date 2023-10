ERR Läti-Valgevene piiril: Estpol-8 on tõkestanud üle 100 illegaalse migrandi tee

Eesti politseibuss seisab Läti piirivalve Kaplava kordoni hoovil ja lõppemas on juba kolmas eestlaste missioon Läti-Valgevene piirile. Tulemas on ka neljas. Ja nagu Läti piirivalve esindajad ütlesid, sooviksid nad eestlasi näha seal nii kaua, kui eestlased tulla tahavad.

Läti-Valgevene piirini jääb sealt vaid mõni kilomeeter. Estpol-8 liikmed lennutavad taevasse drooni, mis toob Maa peale pildi piiriäärsest alast. Läti on kehtestanud aasta lõpuni Valgevene piiri lähedal lennukeeluala, et korrakaitsjad, nende seas ka eestlased saaks oma tööd teha.

"Meil on väga head droonid, meil on väga head jäljekoerad, kes on kaheksa päevaga juba neljal korral jälgi ajanud selliselt, et on ilusti ebaseaduslikud piiriületajad kätte saanud. Läti kolleegid imetlevad, kui hea tehnika ja kui hea varustus meil on," rääkis Estpol-8 meeskonna juht Nikita Golovin.

Eestlased aitavad Läti piirivalvel oma kolleegidel ebaseaduslike sisserändajatega võidelda juba kuuendat nädalat. Eesti politseiüksuse liikmed tegutsevad kolme kordoni territooriumil. Kaheksa päevaga tõkestas Eesti meeskond 138 illegaalse saabuja Lätti-tuleku.

"Kõige populaarsem on üle piiritara tulek – lõigatakse traataed läbi, üritatakse manipuleerida erinevate tegevustega. Kaks päeva tagasi oli olukord, kus 20-liikmeline kamp tuli üle ja lõikas ka kaamerate juhtmed läbi. Hiljem läksid tagasi," selgitas Golovin.

Neljapäeval Läti-Valgevene piiril käinud Eesti siseminister Lauri Läänemets (SDE) kinnitas, et abi kõrval on tähtis kogemus, mida Eesti Lätist saab.

"Üks on see, kuidas nad üle tulevad. Aga teine on see, et nad liiguvad üle tulles väga kiiresti sügavusse. Ja nende inimeste leidmine – me ei räägi siin paarist kilomeetrist, vaid paarikümnest kilomeetrist – ja kättesaamine, Eesti mehed ja naised teevad siin väga head tööd," rääkis Läänemets.

Läti piirivalvejuhid on öelnud, et suudavad 95 protsenti ebaseaduslikest sisserändajatest tabada.

"Meil on suur tugi Läti politseist, kaitsejõududest. Ja meie kolleegid Leedust ja Eestist annavad oma abi. Esiteks on see suur toetus, kuid teisalt ka kogemuste vahetamine," ütles Läti piirivalve Daugavpilsi piirkonna juhi kt Vadims Grickovs.

Reedel arutavad paljude riikide, ka Ukraina siseminister Vilniuses, kuidas ühiselt võimalike kriiside korral toimida.

"Kui räägime sõjalisest riigikaitsest, siis need süsteemid on juba ühtlustatud tänu NATO-le. Aga kui räägime elanikkonna kaitsest, siis seal on veel väga palju, mida võiksime sarnasemalt teha," ütles Läänemets.