ERR Lätis: valitsus sulges humanitaarkriisi hirmus kaks piiriületuskohta Venemaaga

Möödunud südaööl hakati Läti-Venemaa piiril asuvat Vientuli piiripunkti betoonplokkide ja traadiga blokeerima. Vientulisse kogunenud piiriületajate tarvis saatis Balvi omavalitsus kohale bussid, et inimesed teistesse punktidesse või ühistranspordipeatustesse toimetada.

"Piirile oli kogunenud 50-100 inimest, enamik neist Ukraina kodanikud. Nad püüdsid südaööks üle piiri Venemaale pääseda. Osa neist viisime omavalitsuse bussidega teise piiriületuskohta, Grebnevasse. Need on inimesed, kel on nii

Ukraina kui ka Venemaa pass. Kuid suurema osa toimetasid nende saatjad tagasi

Varssavisse või Saksamaale või mõnda teise riiki," rääkis Balvi omavalitsuse volikogu esimees Sergejs Maksimovs.

Et Venemaa otsustas Euroopa Liidu piiril asuvaist punktidest Ukraina passi omanikele avatuks jätta vaid kõige pisema – Lätis Vientulis asuva piiriületuskoha –, oli Läti valitsusel kohe selge, et nii kavatseb Venemaa koondada pikaks ajaks Läti poole piiri palju rahulolematuid ukrainlasi, tekitades sel moel humanitaarkatastroofi ohu.

"Selline Venemaa otsus tähendab otsest riski Läti julgeolekule ja avalikule korrale. Tõenäosus on ka humanitaarkriisi tekkeks," ütles Läti siseminister Rihards Kozlovskis.

Venemaa vähendas omapoolse punkti läbilaskevõimet juba laupäeval, alustades nii Läti poolele järjekordade tekitamist. Kui tavaliselt pääseb Vientulist üle kuni 100 inimest ööpäevas, siis laupäeval-pühapäeval vaid alla paarikümne. Inimesed ootasid oma kottide otsas ööpäeva ja rohkemgi ja ikka ei saanud üle piiri.

"Venemaa tegi nii. Laske meid läbi ja pange siis punkt kinni. Meie sihtkoht pole ju Venemaa, sõidame Ukrainasse. Siin meid kõik teavad. Aga nüüd viite meid Ublinkasse ja jätate seal maha nagu meid siin saatjad jätsid," rääkis üks piiriületust oodanud inimene.

Kuigi Vientulis on praegu rahulik ja telgidki maha võetud, on ukrainlaste piiriületuse probleemid lahendamata. Esmaspäeval järjekordse pommiähvarduse saanud Balvi omavalitsusjuht Sergejs Maksimovs kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et põhimõtteliselt võib Venemaa Vientuli-laadse olukorra tekitada igas Euroopa Liiduga piirnevas punktis.

"Venemaa tegi sellise ühepoolse otsuse selleks, et tekitada kriisi. Sellega kõik veel ei lõpe. Sarnase otsuse võib Venemaa teha ükskõik, millise piiriületuspunkti suhtes. Ükskõik, kus – Eestis või Lätis. Seal kujuneb välja täpselt samasugune olukord nagu siin. Koguneb väga palju Ukraina tsiviilelanikke," rääkis Maksimovs.

Läti-Valgevene piiril on aga 16. oktoobrist aasta lõpuni ulatuslik õhuruumi kasutamise piirang, et Läti kaitsejõud saaksid seal segamatult oma tööd teha.