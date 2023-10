Tallinna Peeter-Pauli katedraal avab uue kabeli ja muuseumi

Tallinna Peeter-Pauli katedraali keldris avab aasta lõpus uksed uus kabel ning muuseum, mis tutvustab Eesti katoliku kiriku ajalugu. Eraldi saal on mõeldud ka peapiiskop Eduard Profittlichiga seotud esemete eksponeerimiseks.

Suuremad tööd katedraali keldris hakkavad lõppema ning ka osa sisustusest on olemas. Nimelt on seal hoiul altar ja paavsti tool, mis valmistati spetsiaalselt paavst Franciscuse Eesti-visiidi Vabaduse väljaku missa jaoks. Ja need jäävad sellesse kabelisse.

Suurtes katedraalides on tavaliselt päris mitu väiksemat kabelit, kus peetakse privaatmissasid ja loenguid. Peeter-Pauli katedraalis sellist ei ole. Samuti pole olnud võimalust tutvustada Eesti katoliku kiriku ajalugu. Nii jagataksegi kelder pooleks ning üks pool jääb kabeliks ja teine pool muuseumiks.

"Suvel käib meil väga palju väliskülalisi ja alati küsitakse, kus saab katoliku kiriku ajalooga tutvuda. Tegelikult siinsamas lähedal on ju dominiiklaste kvartal ja materjali ja informatsiooni tegelikult ei ole. Ja meil on juba kümmekond aastat selline mõte, et tuleb rajada katoliku muuseum," rääkis katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas.

"Kes tulevad, saavad teada midagi katoliku kirikust ja pärast peapiiskop Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamist siin on ka tema mälestustuba. See on väga tähtis meie jaoks," ütles Peeter-Pauli katedraali kogudusepreester Tomasz Materna.

Kui peapiiskop Eduard Pofittlich on õndsaks kuulutatud, siis hakkab kabel kandma tema nime. Millal see täpselt juhtuda võiks, pole veel selge, sest otsuse teeb Vatikan. Kuid Marge Paas ütles, et väga kaua sellega enam minna ei tohiks. Ajalookomisjon on oma otsuse teinud ja märtsis koguneb teoloogiakomisjon.

"Me loodame ja vähemalt praeguse info järgi peaks teoloogiakomisjon kulgema väga hästi. Ja edasi nad teevad ettepaneku juba kardinalide kolleegiumile otsuse langetamiseks ja sealt edasi siis juba paavstile kinnitamiseks," selgitas Paas.

Niisiis võib Vatikan 1936. aastal piiskopiks pühitsetud ja 1942. aastal Kirovi vanglas surnud Eduard Profittlichi õndsaks kuulutada juba järgmisel aastal.