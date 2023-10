Norra välisminister pidi abikaasa aktsiatehingute tõttu ametist lahkuma

Pikka aega Støre protežeeks peetud Huitfeldt tunnistas 30. augustil, et tema abikaasa ostis pärast Huitfeldti saamist välisministriks 2021. aastal aktsiaid "palju suuremas mahus, kui ta seni arvas".

Investeeringud, muu hulgas kaitsetööstuskontserni Kongsberg Gruppen, mis on Venemaa sõja tõttu Ukrainas saanud kasu riiklikest lepingutest, on tõstatanud küsimusi võimaliku huvide konflikti kohta. Parlamendikomitee on avanud seoses aktsiaostudega uurimise, politsei on öelnud, et ei näe uurimise alustamiseks alust.

"Vabandan sügavalt vigade eest," ütles 53-aastane Tööparteid esindav välisminister.

"Aktsiate ostu ja müügi teema on tema lahkumise üks, kuid mitte ainus põhjus," ütles Støre esmaspäeval ajakirjanikele ning tunnistas, et otsus "oli raske".

Peaministri sõnul etendas rolli ka valijate usaldamatus, mida näitas Tööpartei kehv tulemus septembri algul toimunud kohalikel valimistel.

"Usun Annikeni versiooni, et ta ei olnud abikaasa aktsiatehingutest teadlik," lisas Støre.

Huitfeldti asemel saab välisministriks Espen Barth Eide, kes oli sellel kohal ka aastatel 2011-2012 ning kes oli kuni esmaspäevani kliima- ja keskkonnaminister.

Pärast Huitfeldti skandaali puhkemist selgus, et ka konservatiivse opositsiooniliidri Erna Solbergi abikaasa oli ajal, mil Solberg oli aastatel 2013-21 peaminister, teinud väidetavalt tema teadmata tuhandeid aktsiatehinguid.

Poliitikavaatlejate hinnangul lihtsustab Huitfeldti lahkumine Størel Solbergi ründamist ning vähendab viimase võimalusi tulla 2025. aasta valimistel uuesti võimule.