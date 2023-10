Hussar näeb kütusekaardi väärkasutamise ärahoidmisel abi kuluhüvitiste vähendamises

Eelmisel nädalal algatas keskkriminaalpolitsei kriminaalmenetluse omastamist käsitleva paragrahvi järgi, et uurida EKRE rahvasaadiku Kalle Grünthali kütusekaartide kasutamist, kuna tuli avalikuks, et tema valduses olnud kaardiga tangiti arusaamatult suures koguses erinevat kütust. Esmaspäeval kirjutas Delfi, et Juku-Kalle Raid (Eesti 200) kasutas augustis kahel korral riigikogulastele mõeldud kütusekaarti, kuigi tal pole autot ega juhiluba.

"Riigikogu liikme hea tava ütleb, et riigikogu liige kasutab riigi vahendeid heaperemehelikult ja säästlikult. Vastavalt seadusele hüvitatakse riigikogu liikmele tööga seotud kulud. Kui kulud ei ole seotud saadiku tööga, siis tuleks tal need tagasi maksta. Riigikogu liige Juku-Kalle Raid on andnud avalikkusele selgitused seoses kuluhüvitiste kasutamisega dalai-laama eriesindaja visiidi korraldamiseks," ütles Hussar oma fraktsioonikaaslase tegevust kommenteerides.

Ta viitas ka sellele, et Raid on riigikogu Tiibeti toetusrühma esimees, augusti alguses Eestis käinud Sonam Tsering Frasi on dalai-laama eriesindaja Põhja-Euroopas, Poolas ja Balti riikides ning nende kohtumine Lõuna-Eestis oli "kahtlemata sisuline ja selgelt seotud Raidi rolliga riigikogu Tiibeti toetusrühma juhina".

"Mis puudutab riigikogu liikme Kalle Grünthali kuluhüvitistega seonduvat, siis mingit selgitust avalikkus ei ole saanud ja siin tuleb oodata ära tema selgitused või algatatud kriminaaluurimise tulemus," lisas Hussar oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

Riigikogu esimees rõhutas ka, et riigikogu liikme hea tava kohaselt peab saadik hoiduma riigikogu maine kahjustamisest. "Juhul kui selgub, et parlamendi liige on kuluhüvitiste eest teinud suurel hulgal kulutusi, mis ei ole seatud tema tööülesannetega, siis kahjustab see otseselt parlamendi mainet ja see väärib kindlasti moraalset hukkamõistu," märkis Hussar.

"Mis puudutab riigikogu liikmete kuluhüvitiste muutmist, siis praegu on need 30 protsenti riigikogu liikme palgast. Olen pakkunud välja idee seda vähendada, näiteks 15 või 20 protsendi tasemele ja lõpetada nende administreerimine. See on teema, mis tuleb läbi arutada riigikogu fraktsioonides ja selle elluviimiseks vajame fraktsioonide ühist seisukohta," lisas riigikogu esimees.

Riigikogu kantselei teatas vastuseks ERR-i palvele teemat kommeteerida, et kuluhüvitiste, sealhulgas kütusekaartide kasutamine on puhtalt saadikute otsustada.

"Riigikogu liikme tööga seotud kulude hüvitamise näeb ette riigikogu liikme staatuse seadus. Selle seaduse paragrahv 30 alusel on riigikogu juhatus kehtestanud oma otsusega kulutuste hüvitamise täpsema korra, millest saadikute tööga seotud kulutuste hüvitamisel lähtutakse. Kui riigikogu peab seda vajalikuks, on tal võimalik riigikogu liikme tööga seotud kulude hüvitamise regulatsiooni muuta. Seaduse alusel juhatuse kehtestatud täpsemat korda on võimalik muuta riigikogu juhatusel. Riigikogu kantselei lähtub kulutuste hüvitamisel seadusest ja juhatuse kehtestatud korrast," ütles riigikogu kantselei avalike suhete osakonna juhataja Urmas Seaver.