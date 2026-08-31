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Galerii: Kalle Grünthal astus kohtu ette

Eesti
Kalle Grünthal kohtus
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24 pilti
Eesti

Esmaspäeval astus kohtu ette riigikogu liige Kalle Grünthal, keda riigiprokuratuur süüdistab omastamises rohkem kui 3000 euro ulatuses.

Prokuratuuri hinnangul viitavad kohtueelses menetluses kogutud tõendid, et kütusekaartide kolmandatele isikutele kasutada andmisega kuritarvitas riigikogu liige talle usaldatud maksumaksja vara enda pereliikmete kasuks.

Süüdistuse järgi pani Kalle Grünthal nii toime omastamise.

Prokuratuuri selgitust mööda on riigikogu liikmetel õigus kasutada riigikogu kantselei väljastatud kütusekaarte üksnes tööülesannete täitmiseks vajaliku kütuse soetamiseks. Süüdistuse kohaselt kasutas Grünthal aga talle antud kaht kütusekaarti 2023. aastal korduvalt isiklikuks otstarbeks, kui andis neid kasutamiseks oma pereliikmetele.

Süüdistuse järgi osteti sel viisil isiklikuks otstarbeks kütust vähemalt 46 korral kokku veidi üle 3000 euro väärtuses.

2023. aasta oktoobris kirjutas Äripäev, et riigikogu liige Grünthal tankis viieminutilise vahega oma autosse nii bensiini kui ka diislikütust. Eesti Ekspress lisas, et Grünthali kütusekaarti kasutati ajal, mil poliitik ise riigikogu saalis tööd tegi.

Pärast juhtunu avalikuks tulekut lahkus Grünthal ise Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE). EKRE tollane aseesimees Henn Põlluaas ütles, et EKRE riigikogu fraktsioon otsustas konsensuslikult Grünthali oma ridadest välja heita. EKRE esimees Martin Helme ja Põlluaas ütlesid ka, et nende hinnangul peaks Grünthal ka riigikogust lahkuma, aga Grünthal jätkas riigikogus fraktsioonitu saadikuna.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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