Politsei algatas Grünthali kütusekasutuse suhtes kriminaalmenetluse

"Keskkriminaalpolitsei alustas asjaolude kontrollimiseks kriminaalmenetlust, sest ajakirjanduses ilmunud informatsioon viitab sellele, et riigikogu liikme kasutusse antud kütusekaartidega võidi omastada erinevat liiki autokütust," ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius reedel ERR-ile

Sinkevicius lisas, et kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi.

"Kahtlustust ei ole praegu kellelegi esitatud," märkis Sinkevicius.

Äripäev kirjutas nädala alguses, et Grünthal ostab maksumaksja raha eest arusaamatus koguses erinevaid mootorikütuseid.

Grünthal ütles ERR-ile, et ei soovi pikemalt teemat selgitada ja ta ei saa aru, milles seisneb omastamise väide.

Äripäevale põhjendas Grünthal, et tal on päevi, mil ta sõidab läbi terve Eesti: "Kui olete tähele pannud, siis on mul väga suur populaarsus. Ma viin materjale ja suhtlen inimestega."

EKRE esimees Martin Helme ütles neljapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et Grünthali kuluhüvitiste skandaali puhul on tegemist PR-operatsiooniga.

"Praegu me loeme kuluhüvitistest jälle selle jaoks, et Kaja Kallas ei oleks uudistes oma halbade asjadega, automaksude ja muude asjadega. See on ju selge PR-operatsioon," ütles Helme.

"Mina küsisin Kallelt, mis värk on. Kalle ütles, et hakkasin tulema oma kodust Tallinnasse tööle, panin autol paagi täis, autol läks tööle mingisugune häiretuli, et rike on. Jätsin auto tee kõrvale, kutsusin sõbra appi, lasin tal paagi täis ja tema tõi mind Tallinnasse. Ma ei näe probleemi. Kui nii on, siis nii on," kommenteeris Helme.

Grünthal pääses riigikogusse Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni asendusliikmena.