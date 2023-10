EL-i liikmesriigid leppisid kokku elektrituru reformis

Euroopa Komisjon algatas elektrituru reformi selle aasta märtsis, et vältida tulevikus ebastabiilsete ja kõrgete elektrihindade perioodi kordumist. Seda eesmärki püütakse saavutada võttes kasutusele pikaajalised lepingud elektritootjatega ja suurendades taastuvenergia toodangut.

"See kokkulepe aitab tugevdada Euroopa elektrituru vastupidavust tulevaste gaasituru pingetest tulenevate hinnašokkide suhtes, kuid samuti valmistab meid dekarboniseeritud tulevikuks ette," ütles Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson.

Hispaania ökoloogilise ülemineku minister Teresa Ribera toonitas, et kokkulepe aitab tagada odavamaid ja puhtamaid energiaallikaid EL-i kodanikele.

Kokkuleppe sündimine oli küsimärgi all Saksamaa ja Prantsusmaa vaheliste erimeelsuste tõttu. Prantsusmaa valitsus soovis, et riigil oleks õigus kehtestada tuumajaamades toodetud elektrile teatud hinnapõrand ja -lagi. Tegemist on taastuvenergia puhul laialt kasutatud skeemiga, mille järgi on taastuvenergia tootjatele garanteeritud minimaalne hind.

Saksamaa ei tahtnud, et selline hinnagarantii rakenduks tuumaenergiale, kartes ebaõiglase konkurentsi tekkimist.

Hispaania pakutud ja liikmesriikide ministrite poolt vastu võetud kompromissettepanek sätestab, et hinnagarantiid saab rakendada ka vanade elektrijaamade puhul. Seega saab skeemi kasutada ka olemas olevate tuumajaamade puhul, mis rahuldab Prantsusmaad.

Teiselt poolt muutub järelevalve riikide ja energiatootjate vaheliste lepingute üle sarnaseks riigiabi järelevalve mehhanismiga: Euroopa Komisjon hakkab otsustama, kas sõlmitud hinnagarantii leping põhjustab ebaõiglast konkurentsi või häirib ühisturu toimimist. Selline lahendus rahuldas Saksamaad.

Hinnagarantiiga lepingud jäävad kohustuslikeks kõigi uute taastuv- ja tuumaenergia investeeringute puhul. Selle meetme eesmärk on tagada stabiilsust ja kindlust turul.

Samuti sätestab kokkulepe, et hinnagarantiiga lepingute pealt laekuvaid tulusid saab kasutada lõpptarbijate energiakulude subsideerimiseks või investeeringuteks, mis vähendaks elektri hindu lõpptarbijatele.

Läbirääkimised Euroopa Komisjoni, EL-i liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel algavad neljapäeval. EL-i eesistujariik Hispaania loodab, et lõplikult suudetakse reformis kokku leppida aasta lõpuks.