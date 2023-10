Grünthal astus EKRE-st välja

Päev enne erakonnast lahkumisest teatamist esitas Äripäeva ajakirjanik Grünthalile riigikogus küsimusi tema poolt kolme aasta vältel kokku 26 000 euro ulatuses saadud eluasemekulude hüvitise osas. Ajaleht külastas Grünthali poolt deklareeritud korterit, mille omanik ei osanud riigikogu liikmest üürilise kohta midagi öelda ja kinnitas, et mees seal ei ela.

Grünthal andis sotsiaalmeedias teada, et vaid EKRE seisab Martin Helme juhtimisel tõeliselt rahva huvide eest ning ilmselgelt on vaja valitsusele ebameeldivaks muutunud EKRE saadikud poliitiliselt areenilt kõrvaldada.

"Lähtudes eeltoodust olen seisukohal, et ma ei saa EKRE liikmena enam jätkata, sest kõik minuga seonduv kahjustab ka EKRE mainet. Käesolevaga annangi teada, et esitasin täna isikliku avalduse Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lahkumise kohta."

Ta selgitas, et on alates eelmisest nädalast olnud meedia ülivõimsa tähelepanu all seoses kuluhüvitiste teemaga, mis seonduvad kütusekaardi kasutamisega. Grünthali hinnangul on tegemist taktikalise infooperatsiooniga, millel on vähemalt kaks eesmärki.

"Esiteks, juhtida tähelepanu kõrvale Kaja Kallase Venemaa äridelt ja teiseks täna algavast riigieelarve menetluselt, mis on üdini Eesti rahva ja riigi vaenulik ning mida on kergem menetleda, kui inimeste tähelepanu on suunatud mujale.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et erinevate tõusetunud skandaalide puhul, algatatakse ja toimub kriminaalmenetlus vaid EKRE saadikute suhtes."

EKRE esimees Martin Helme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema jaoks tuli Grünthali otsus erakonnast lahkuda üllatusena. Helme lisas, et riigikogus jätkamise või mitte otsuse saab teha vaid Grünthal, kuid tema hinnangul peaks Grünthal parlamendist lahkuma.

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et Kalle Grünthal tangib ebaloomulikult palju kütust. Eesti Ekspress avastas hiljem, et Grünthal teeb seda väidetavalt ajal, mil ta istub hoopis riigikogu suures saalis.

Kalle Grünthal pääses riigikogusse asendusliikmena pärast seda, kui Jaak Madison otsustas jätkata Euroopa Parlamendis. Madison ise andis Pärnu Postimehe teatel Grünthali tegevusele kriitilise hinnangu.

"Kui hakkad 4000-eurose palga juures 100 euro pärast nihverdama, oled paras mölakas," ütles Madison Pärnus Estonia spaa konverentsisaalis toimunud kohtumisel erakonnakaaslase küsimusele vastates.

Madison ütles Pärnu Postimehele, et saab aru, kui Grünthali lähemad võitluskaaslased teda kaitsevad, aga tema arvates ei saa sellist raha kasutamist kuidagi õigustada. "Iga inimene peaks aru saama, et ta ei ole puutumatu," ütles Madison.

Äriregistri andmetel on Grünthal EKRE liige 14. märtsist 2017. Kolmapäeva, 18. oktoobri pärastlõunal ilmus äriregistrisse ka kinnitus Grünthali EKRE-st lahkumise kohta.

Aastatel 2002-2005 kuulus Grünthal Res Publicasse.