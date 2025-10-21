Riigiprokuratuur taotleb Grünthalilt saadikupuutumatuse võtmist

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid annavad alust kahtlustada Kalle Grünthali võõra vara omastamises, teatas riigiprokuratuur.

Seadus lubab riigikogu liikmetel kasutada neile antud riigikogu kütusekaarte tööülesannete täitmiseks vajaliku kütuse tankimiseks, kohtueelse uurimise käigus kogutud tõendid viitavad aga sellele, et Kalle Grünthal kasutas talle tööülesannete täitmiseks väljastatud riigikogu kantselei kütusekaarte 2023. aasta jooksul ka isiklikuks otstarbeks ja seda vähemalt 46 korral ning kokku ligikaudu 3000 euro väärtuses. Selline teguviis on karistusseadustiku järgi süütegu ehk võõra vara omastamine, ütles riigiprokurör Eneli Laurits.

Prokuratuuri hinnangul on kriminaalasjas kogutud vajalikud tõendid ning kriminaalmenetluse edasine jätkamine eeldab järgneva toiminguna süüdistusakti koostamist ja selle saatmist kohtusse. Vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige puutumatu ning tema kohta saab koostada süüdistusakti vaid õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse poolt antud nõusolekul.

"Esitasin õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.