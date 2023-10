Grünthal ei lahkunud fraktsioonist omal soovil, vaid heideti välja

"Kui me eile fraktsioonis arutasime seda Grünthali juhtumit ja otsustasime ta fraktsioonist välja heita, siis tõusis ka seesama teema üles, et ka riigikogust peaks ta lahkuma," sõnas Põlluaas.

Põlluaasa sõnul oli Grünthali fraktsioonist välja heitmine fraktsiooni konsensuslik otsus.

Ta märkis, et erakonnast lahkumise otsuse tegi Grünthal ise. "Eks me oleme ju seda nördimust avaldanud kuluhüvitiste kuritarvitamise osas. Meil kellelgi ei ole loomulikult ju täpset ülevaadet, kui palju ta seda tööks kasutas, kui palju tal kohtumisi ja erinevaid selliseid asju oli. Mina ütlesin talle, et loomulikult

kuritarvitada ei tohi kuluhüvitisi, et need on mõeldud ikkagi töö jaoks," lausus Põlluaas.

"Ta loomulikult sai ise aru sellest, et tema käitumine kahjustab erakonda," sõnas Põlluaas.

Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni asendusliikmena riigikokku sisse saanud Kalle Grünthal esitas kolmapäeval avalduse EKRE-st lahkumiseks.

ERR-il ei ole seni õnnestunud Grünthalit eraldi kommentaariks tabada.

Grünthal sattus hiljuti kriitika alla riigikogu kuluhüvituste väärkasutamise kahtluste tõttu.