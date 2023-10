Bloomberg: Trump juhib Bideni ees võtmeosariikides

Majandusväljaanne Bloomberg tellis suure valimiga küsitluse, millest selgus, et vabariiklasel Donald Trumpil on edumaa demokraadist presidendi Joe Bideni ees mitmes kaalukeeleks olevas osariigis.

Bloomergi tellitud ja Morning Consulti läbiviidud uuringu järgi toetab Trumpi seitsmes uuritud osariigis keskmiselt 47 protsenti valijaist, samas kui Bideni toetus on 43 protsenti. Kuna küsitluse valim oli suurem kui 5000 valijat, siis uuringu veapiiriks on kõigest üks protsent. Seega on Trumpi edumaa statistiliselt oluline.

Küsitlus viidi läbi seitsmes kaalukeele osariigis, mille valijate otsus suure tõenäosusega määrab, kellest saab USA järgmine president. Küsitlus viidi läbi Arizonas, Georgias, Michiganis, Nevadas, Põhja-Carolinas, Pennsylvanias ja Wisconsinis.

Kui eeldada, et kõikide teiste osariikide valijad hääletavad samamoodi nagu eelmistel valimistel, siis vajaks Trump valimisvõiduks vähemalt neljas loetletud osariigis ülekaalu saavutamist.

2020. aasta presidendivalimistel võitis Trump seitsmest osariigist ainult Põhja-Carolinas.

Nüüd aga näitavad Bloombergi küsitluse tulemused, et Trumpil on väike edumaa Bideni ees kõikides loetletud osariikides peale Nevada ja Michigani. Michiganis on Trumpi ja Bideni toetus võrdne ja Nevadas juhib väikese edumaaga Biden. Tõsi, igas konkreetses osariigis on tulemused veapiiri sees.

Lisaks valmistab Bidenile muret sõltumatute kandidaatide lisandumine. Hiljuti teatasid sõltumatute kandidaatidena USA presidendiks pürgimisest akadeemik Cornel West ning keskkonna teemadel tuntuks saanud jurist ja Kennedy suguvõsa esindaja Robert F. Kennedy Jr.

Kui Biden juhib Trumpi ees kolme protsendipunktiga Nevadas kahe kandidaadiga küsitluse puhul, siis Westi ja Kennedy küsitlusse lisandumine tähendab hoopis kolmeprotsendilist edumaad Trumpile Bideni ees selles osariigis.

Küsitlus mõõtis samuti Trumpi ja Bideni populaarsust erinevate valijaid huvitavate teemade lõikes. Selgus, et Trumpil oli enam kui 10-protsendiline edumaa Bideni ees, kui valijaid küsiti, kas nad usaldavad rohkem Trumpi või Bidenit sisserände, majanduse, kuritegevusega võitlemise ning USA ja Hiina vaheliste suhete teemadel.

Ainus teema, mille puhul oli Bidenil enam kui 10-protsendiline edumaa Trumpi ees, olid kliimamuutused.

Kuna Hamasi rünnak Iisraelile leidis aset keset küsitlusperioodi, pole selle teema mõju valijatele jõutud uurida.

Donald Trumpile ja Joe Bidenile ennustatakse kerget võitu vastavalt vabariiklaste ja demokraatide eelvalimistel.

USA telekanali ABC News küsitluse keskmise järgi on Trumpi toetus vabariiklaste seas keskmiselt 57,4 protsenti, teisele kohale jääb Florida kuberner Ron DeSantis kõigest 13,4 protsendiga. Bidenil aga puuduvad üldse tõsiseltvõetavad oponendid demokraatide eelvalimistel pärast seda, kui Robert F. Kennedy Jr otsustas kandideerida sõltumatu kandidaadina ning mitte pürgida demokraatide soosikuks.

USA presidendivalimiste erakondlikud eelvalimised algavad juba jaanuaris 2024 ning presidendivalimisi peetakse novembris 2024 ehk vähem kui 13 kuu pärast.