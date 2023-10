Saksa vasakpopulistid üritavad parempopulistidelt valijaid üle lüüa

Sahra Wagenknechti Liitu (BSW) kuulub veel üheksa parlamendisaadikut, kes lahkuvad Linkest ja asutavad järgmise aasta alguseks oma erakonna, ütles Wagenknecht ajakirjanikele.

"See, kuidas asjad praegu on, ei saa jätkuda," ütles 54-aastane Wagenknecht pressikonverentsil. "Vastasel juhul ei tunne me kümne aasta pärast arvatavasti oma riiki ära."

Wagenknecht kritiseeris "kontrollimatut sisserännet".

Wagenknecht lisas, et uus erakond pöörab selja "pimedale ökoaktivismile, mis tõstab veelgi elukallidust, kuid ei tee midagi, et kliimat aidata".

Die Linket, mille juured on Ida-Saksamaa kommunismis ja Lääne-Saksamaa ametiühinguliikumises, on pikka aega vaevanud sisetülid. Wagenknechti leeri lahkumine võib olla erakonna hingekell.

Poliitikavaatlejad keskenduvad peamiselt siiski ohule, mida BSW võib hakata kujutama paremäärmusliku Alternatiiv Saksamaale (AfD) jaoks, mille populaarsust on kasvatanud hirm sisserände ees ja mida arvamusküsitluste kohaselt toetab umbes 22 protsenti Saksa valijatest.

Pühapäeval ajalehes Bild ilmunud INSA küsitlus näitas, et 27 protsenti Saksa valijatest oleks valmis uut vasakpopulistlikku erakonda toetama.