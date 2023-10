Prokuratuur kaalub Põlluaasa ja Seeme tankimiste osas menetluse algatamist

"Prokuratuur on ajakirjanduses ilmunuga kursis, kuid hetkel sellest teabest ei piisa, et uurimise alustamist või alustamata jätmist otsustada. Otsustamiseks vajaliku teabe kogumine ja analüüsimine võtab aega," ütles prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas.

"Kui oleme esmase info läbi töötanud ja näeme viiteid võimalikule kuriteole, alustame menetluse," lisas Küngas.

Endise EKRE liikme Kalle Grünthali puhul kirjutas Äripäev 10. oktoobril, et rahvaesindaja oli tankinud sama riigikogu kütusekaardiga nii bensiini kui ka diislikütust, seejuures mitmel korral ka ise riigikogus viibides.

Keskkriminaalpolitsei algatas Grünthali kütusekaardi kasutamise asjaolude selgitamiseks omastamist käsitleva paragrahvi järgi kriminaalasja 13. oktoobril. Kahtlustust veel kellelegi esitatud ei ole.

Eesti Ekspress kirjutas 21. oktoobril, et lisaks Grünthalile on EKRE-sse kuuluva endise riigikogu esimehe Henn Põlluaasa ja Reformierakonna liikme Andrus Seeme kütusekaarti kasutatud tankimiseks, kui mehed on parasjagu tõendatult olnud tööasjadega ametis.

Põlluaas põhjendas kütusekaardi kasutamist sellega, et abikaasa tankis ta autot. Seeme ütles Ekspressile, et tema oma kütusekaarti kellegi teise kätte andnud ei ole ja ei osanud selgitada, kuidas ta justkui oleks saanud olla kahes kohas korraga.

Kalle Grünthal käis esmaspäeval riigikogu korruptsioonivastane erikomisjoni ees ütlusi andmas seoses kuluhüvitiste kasutamisega. Komisjoni liikme Priit Sibula sõnul Grünthal sisuliste ütluste andmisest loobus, viidates algatatud kriminaalmenetlusele.