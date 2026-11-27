Mure elektrihinna pärast on arusaadav, kuid seda tunnevad ka andmekeskuste operaatorid. Võib-olla viivuks oli poolteist aastat tagasi hetk, mil selles valdkonnas raha ei loetud ja kõige olulisem oli võrku saamise kiirus, aga see on nüüdseks muutunud, kirjutab Peeter Raudsik.

Andmekeskuste ümber puhkenud debatt on niivõrd kiiva kiskunud, et selle lahti harutamine nõuab tõelist pingutust. Vaevalt oleksid strateegia "Tööstuspoliitika 2035" koostajad mõned aastad tagasi osanud ette kujutada seda, et reguleerima soovitakse hakata seni vaid ühe suure ettevõttega valdkonda.

"Tööstuse toimimiseks ja arenguks on vajalik muuhulgas tagada minimaalsed regulatiivsed tegevuskulud," seisab nüüdseks unustatud raamdokumendis. Andmekeskuste arutelu on tänu hirmude impordile siiski sellisesse skisofreenilisse seisu jõudnud.

Segaduse keskmes on 2900 megavatti liitumistaotlusi Eleringi laual. Numbrimaagiasse kinni jäänud kommentaatorid tunnevad selle mahu pärast suurt muret, osutades nii võrgu vastuvõtlikkusele kui ka elektrihinnale.

Paraku selgub lähemal vaatlemisel, et see arv ei ütle meile kuigi palju andmekeskuste võimaliku mõju kohta. Nagu juhilubade taotlus ei anna sõiduõigust, ei tähenda ka Eleringile liitumistaotluse saatmine reaalsuses elektritarbimist. Andmekeskuse arendaja eksamiks on kohtumised omavalitsuse, investorite, planeerijate, keskkonnaekspertide, inseneride ja tehnoloogiapakkujatega. Alles pärast kõiki neid arutelusid võib taotlusest saada midagi enamat kui paber.

Segadust võimsuste ümber suurendab tõsiasi, et paljud kaasaegsed suured andmekeskused kasutavad elektrivarustuse tagamiseks mitut liitumispunkti. Praeguses võrgustatistikas ei eristata, kui näiteks ühel projektil on mitmes kohas ühendus eri liinidega, vaid need liidetakse lihtsalt kokku. 100-megavatise andmekeskuse kaks erinevat liitumist eri pingeastmetel muutuvad avalikus debatis kiirelt kahesajaks.

Ning kui sellest justkui ei piisaks, siis tegelikult ei tea paljud andmekeskuste arendajad varases faasis ka ise, kui palju nende andmekeskus elektrit tulevikus võiks tarbida. Tehnoloogia lihtsalt liigub niivõrd kiiresti eest ära. Kui kolm aastat tagasi oli protsessorite nii-öelda riiuli võimsustihedus 8,5 kW, siis nüüd pigem 25 kW. Sama palju ruumi mahutab nüüd kolm korda rohkem arvutusvõimsust.

Projektid omakorda valmivad etapiviisiliselt, mitte ühekorraga. Küllap just seetõttu pole enamikes Eestis algatatud detailplaneeringutes välja toodud andmekeskuse täpset võimsust.

Seega pealiskaudsetest kommentaaridest eemal päris maailmas ei ole võrguküsimus nii kriitiline kui paista lastakse. Eesti elektritarbimine on seejuures viimased kümmekond aastat langenud, mitte tõusnud. Samal ajal on meie põhivõrk muutunud palju tugevamaks tänu investeeringutele, mida tehti Venemaa elektrivõrgust lahti ühendamise eel suuresti Euroopa rahadega.

Teisisõnu oleme uute tarbijate liitmiseks igati valmis. "Nende andmekeskustega on selline lugu, et kui neid tuleb Eestisse juurde mõistliku ühtlase tempoga tasapisi, siis sellel puudub väga suur mõju nii varustuskindlusele kui hinnatasemele, sest sellele jõuab reageerida," nentis hiljutises intervjuus Eleringi juht Kalle Kilk. Tal on õigus.

Mure elektrihinna pärast on loomulikult arusaadav, kuid samamoodi ei maksa ära unustada, et seda tunnevad ka need samad andmekeskuste operaatorid. Võib-olla viivuks oli poolteist aastat tagasi hetk, mil selles valdkonnas raha ei loetud ja kõige olulisem oli võrku saamise kiirus, aga see on nüüdseks muutunud.

"Andmekeskuse opereerimise kuludest moodustab elekter 68 protsenti, mõjutades seeläbi otseselt operaatorite rahavooge."

Maailma suurim varahaldur Blackrock juhib tähelepanu sellele, kuidas muutunud intressikeskkonna tõttu on tehisaruga tegelevate ettevõtete jaoks laenuteenindamise võimekus saamas üheks võtmeküsimuseks. Andmekeskuse opereerimise kuludest moodustab elekter 68 protsenti, mõjutades seeläbi otseselt operaatorite rahavooge. Täpselt nagu koduse elektritarbija huvi on kulude kontrolli all hoidmine, kehtib see ka andmekeskusele.

Kas kõige eelneva valguses on Eestil põhjust minna Iirimaa ja Hispaania teed ning nõuda andmekeskustelt endale oma elektritootmise välja ehitamist? Sarnast nõuet kaalub teiste hulgas teadupärast ka Soome.

Paraku Soomet ja Eestit eristab üks märkimisväärne asi, mistõttu sealsete hirmude üle lahe siia toomine pole õigustatud. Nimelt, erinevalt Eestist, kus ehituses on ainult üks andmekeskus, rajatakse Soomes reaalselt neid: 23 projekti ehituses, 18 ehitusloaga ja viis ehitusloa ootel. Erinevates planeerimisetappides on veel enam kui 60. Muuhulgas jõudis Soome sellise aukartustäratava portfellini läbi selle, et pakkus andmekeskuste tarbitud elektrile maksusoodustusi.

Kõigi nende kodumaiste "toogu oma elektrijaamad" loosungite taustal on jäänud vastamata küsimus, et kui isegi riik pole suutnud omavalitsusi lõpuni veenda tuuleparke rajama, siis kuidas peaks seda tegema andmekeskuse operaator.

Õnneks muidugi on siingi viimaks näha edasiminekut. Uute elektrijaamade tulekut tõukab valitsuse välja kuulutatud tuulehoo preemia tagant. Koos viimase vähempakkumisega on see üle aastate esimene jõuline samm, mis lõpuks ka uut elektritootmist juurde toob ning meie sõltuvust imporditud elektrist vähendab.

Võrguvõimsuse olemasolu, kohaliku energia kättesaadavus ja prognoositav mõistlikul tasemel elektrihind on omakorda väärtuspakkumise nurgakiviks uuele tööstusele, olgu selleks siis andmekeskus või midagi muud.