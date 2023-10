Õpetajaks õppijatele lubatud stipendiumide väljamaksmine toppab

Ülikoolides õpetajaks õppijaid on teinud ärevaks, et haridusministri lubatud suuremat stipendiumi ei ole neile siiani välja makstud. Haridusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ütles, et ülikoolidega läbirääkimine on võtnud rohkem aega.

Kevadel lubas haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et ülikoolid saavad riigilt lisaraha selleks, et maksta õpetajaks õppijatele eristipendiumi senise 160 euro asemel 400 eurot kuus.

Lisaks pidi suurenema nende üliõpilaste osakaal, kes õppetoetust saavad, sõltuvalt erialast. Näiteks lasteaiaõpetajaks õppijatest 20 protsenti saavad stipendiumi. Erialadel kus on väga suur puudus õpetajatest, näiteks matemaatikas ja informaatikas – saab stipendiumi 80 protsenti tudengitest.

Tartu ülikoolis pidi selle nädala kolmapäevaks selguma, kes stipendiumid saavad.

ERR-ile teadaolevalt ei saanud näiteks loodusteaduste õpetaja eriala tudengitest stipendiumi mitte keegi, kuigi sel erialal peaks õppetoetuse saajaid olema 80 protsenti.

Haridusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe kinnitas, et toetused on välja makstud.



"Haridus ja teadusministri määrusega on sätestatud, et stipendiumi saajad määrab kõrgkool oktoobrikuu jooksul. Seega nüüd, 1. oktoobri seisuga olemegi haridus- ja teadusministeeriumi poolt teinud väljavõtte hariduse infosüsteemist stipendiumiõiguslike isikute arvu kohta, need siis oktoobrikuu jooksul üle täpsustanud ülikoolidega. Seejärel oleme oktoobrikuu jooksul sõlminud rahastusleppe muudatused ülikoolidega ning tänaseks päevaks on kõigi kolme ülikooliga ka vastavad lepingud sõlmitud ning ka rahad ülekandmisel või juba üle kantud," rääkis Raudmäe.

"Nii et see raha, vähemasti stipendiumi saamise otsusest lähtuvalt ministeeriumi poolt eraldatud stipendiumide arvust, peaks siis nüüd kohe ka üliõpilasteni jõudma," lisas ta..

Tartu ülikooli õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja Ülle Hendrikson ütles kirjalikus vastuses ERR-ile, et ülikool tegutseb selle nimel, et oktoobris saaksid stipendiumid määratud ja makstud.

Kristi Raudmäe tõdes, et ülikoolidega suhtlus on võtnud üksjagu aega, kuid ministri määrus sätestab, et toetuste otsused peavad sündima oktoobrikuu jooksul.



"Ma arvan, et siin see teema on tõesti ainult selles, et see stipendiumi nii-öelda ülekande menetlemine, lepingu menetlemine on võtnud oktoobrikuus aega. Teeme seda ju siin esimest korda, täpsustame, et osade õppekavade andmed me saame ilusasti Eesti hariduse infosüsteemist, aga on õppekavasid, kus stipendium on määratud ainult teatud osale üliõpilastest, kes spetsialiseeruvad õpetajakoolitusele. Seega nende õppekavade osas tuli ülikoolidega veel täpsustada, kui suur hulk on neid spetsialiseerunuid. Siis veel lepingu sõnastamine ja vastastikune allkirjastamine, rahade ülekandmine on oktoobri kuu jooksul toimunud," lausus Raudmäe veel.

Teadmatusse jäetud tudengid on olukorras pettunud, sest paljud läksid õppima just seetõttu, et suurem stipendium lubab vähendada töökoormust ja laseb keskenduda täiskoormusega õppimisele.

Tartu ülikool palub stipendiumi taotlejatelt kannatust.

Kokku saab õpetajakoolituse stipendiume ligi 800 üliõpilast. Tartu ülikool sai selleks haridusministeeriumilt veidi üle 700 000 euro, Tallinna ülikool üle 480 000 euro ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia veidi üle 11 000 euro.