Saksamaa karmistab sisserändereegleid

Kuigi Saksa valitsust peetakse vasaktsentristlikuks, otsustas sotsiaaldemokraadist kantsleri Olaf Scholzi juhitud koalitsioon sisserändereegleid karmistada. Hiljuti on valitsus sattunud opositsiooni kriitika alla kasvava ebaseadusliku sisserände tõttu.

Kolmapäeval pakkus valitsus välja, kuidas lihtsustada riigis seadusliku aluseta viibivate inimeste väljasaatmist. Uute reeglite järgi ei peaks isikut väljasaatmise otsusest eelnevalt informeerima ning laiendatakse ametnike õigusi läbiotsimiste korraldamisel ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Lisaks saab väljasaatmise määratud isikut hoida kuni 28 päeva vahi alla praeguse 10 päeva asemel.

Oktoobri keskpaigas ajakirjale Der Spiegel antud intervjuus ütles Scholz, et Saksamaa vajab välismaiseid oskustöölisi ning peab pakkuma asüüli poliitilise tagakiusamise ohvritele, kuid inimesed, kes ei kuulu nende gruppide hulka, ei saa Saksamaale jääda.

"Just seetõttu piirame me ebaregulaarset sisserännet Saksamaale. Liiga palju inimesi tuleb siia," lisas Scholz.

Saksa siseministeeriumi andmetel on riigis umbes 50 000 sisserändajat, kes said oma asüülitaotlusele eitava vastuse, kuid keelduvad riigist lahkumast. Uued reeglid peaksid lihtsustama selliste inimeste väljasaatmise protsessi, kuid kriitikute sõnul peitub probleem selles, et sisserändajate lähteriigid keelduvad neid vastu võtmast. Seetõttu ei pruugi Saksamaal rakendatavad meetmed olla tõhusad.

Pakutavaid seadusemuudatusi ootab vastuvõtmine Saksa Liidupäeva poolt. Ometi võib Scholzi idee sattuda ka koalitsioonipartneritest roheliste kriitika alla.

"Me ei peaks väitma, et sisserände probleemi lahenduseks on väljasaatmised. Enamikku inimesi ei saa välja saata, sest nad tulevad sõjakolletest, nagu Ukraina, Süüria või Afganistan," ütles roheliste parlamendisaadik Jamila Schäfer.

Opositsioonilised parempoolsed erakonnad pole samuti lahendusega rahul. Parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) sõnul on tegemist kõigest sümboolse seadusega, mis ei lahenda probleemi. AfD peab õigeks sotsiaalabi vähendamist, perepõhise sisserände piiramist ning elamislubade väljaandmise karmistamist.

Saksamaa kõige populaarsemaks erakonnaks olevad kristlikud demokraadid (CDU) arvavad aga, et tuleb tegelda probleemi juurpõhjusega ning vähendada asüülitaotlejate arvu.