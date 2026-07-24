Merzi liitlane kahtleb CDU senises joones AfD suhtes

Kantsler Friedrich Merzi liitlane ja Saksimaa liidumaa juht Michael Kretschmer leiab, et poliitiline reaalsus on muutunud ning parempopulistide vastane tulemüür on ajale jalgu jäänud. Kretschmeri sõnul ei tohiks tema kodupartei paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) välistada kõnelusi ühegi erakonnaga.

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). Samas on AfD kerkinud riigi populaarseimaks parteiks ning võib sügisel saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse.

AfD naudib ka Saksimaal suurt populaarsust ning Kretschmer väljendas nüüd kahtlust, kas tulemüüri parempopulistide vastu tuleks senisel kujul säilitada.

"Kes iganes veel räägib tulemüüridest, pole mõistnud ajastu märke. Me peame rääkima kõigiga, kes soovivad rääkida," ütles Kretschmer väljaandele Handelsblatt antud intervjuus.

Merz on seni välistanud koostöö AfD-ga, viidates Saksamaa natsiminevikule. "Kui paremäärmuslik partei peaks Saksamaal valitsusse pääsema, oleks sellel hoopis teistsugune tähendus kui sarnasel sündmusel mõnes teises riigis," ütles Merz.

Merzi sõnul peab valitsus töötama selle nimel, et AfD ei võidaks sügisel peetavaid liidumaavalimisi. Saksi-Anhaltis toetab AfD-d aga umbes 41 protsenti valijatest. Sel sügisel toimuvad valimised ka Mecklenburg-Vorpommernis, kus erakonna toetus ulatub 36 protsendini.

Ida-Saksamaal suurt populaarsust nautiv AfD suurendab toetust veel ka Saksamaa lääneosas, erakonna üleriigiline toetus ulatub 25–29 protsendini. Samas asuvad just Ida-Saksamaal AfD kõige radikaalsemad parteiosakonnad, millest mitu on Saksamaa sisejulgeolekuteenistuse poolt liigitatud paremäärmuslikeks organisatsioonideks.

Veebiväljaande Politico hinnangul seisab Merzi partei silmitsi väga keerulise olukorraga isegi juhul, kui AfD ei saavuta Saksi-Anhaltis enamust. AfD-vastase tulemüüri säilitamiseks peab konservatiivne CDU hakkama tegema koostööd vasakpopulistliku ja kapitalismivastase Vasakparteiga. CDU on välistanud koostöö ka vasakpopulistidega.

Samas kahtlevad CDU piirkondlikud liikmed üha enam, kas selliseid lubadusi on võimalik täita, kuna nii parem- kui ka vasakpopulistid koguvad riigis toetust.

CDU vasaktsentristlik koalitsioonipartner SPD leiab aga, et paremtsentristid ei tohiks enam välistada koostööd vasakpopulistidega.

"CDU peaks lõpuks tunnistama, et suudab Vasakparteiga koostööd teha, sest tegelikult ta juba teeb seda," ütles SPD Berliini organisatsiooni kaasjuht Steffen Krach. Ta viitas CDU juhitud Tüüringi liidumaa vähemusvalitsusele, kus oluliste eelnõude vastuvõtmiseks tuleb otsida Vasakpartei toetust.