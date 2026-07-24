X!

Merzi liitlane kahtleb CDU senises joones AfD suhtes

Välismaa
Michael Kretschmer
Michael Kretschmer Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / nordphoto GmbH/Nordphoto / Trienitz
Välismaa

Kantsler Friedrich Merzi liitlane ja Saksimaa liidumaa juht Michael Kretschmer leiab, et poliitiline reaalsus on muutunud ning parempopulistide vastane tulemüür on ajale jalgu jäänud. Kretschmeri sõnul ei tohiks tema kodupartei paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) välistada kõnelusi ühegi erakonnaga.

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). Samas on AfD kerkinud riigi populaarseimaks parteiks ning võib sügisel saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse. 

AfD naudib ka Saksimaal suurt populaarsust ning Kretschmer väljendas nüüd kahtlust, kas tulemüüri parempopulistide vastu tuleks senisel kujul säilitada.

"Kes iganes veel räägib tulemüüridest, pole mõistnud ajastu märke. Me peame rääkima kõigiga, kes soovivad rääkida," ütles Kretschmer väljaandele Handelsblatt antud intervjuus. 

Merz on seni välistanud koostöö AfD-ga, viidates Saksamaa natsiminevikule. "Kui paremäärmuslik partei peaks Saksamaal valitsusse pääsema, oleks sellel hoopis teistsugune tähendus kui sarnasel sündmusel mõnes teises riigis," ütles Merz. 

Merzi sõnul peab valitsus töötama selle nimel, et AfD ei võidaks sügisel peetavaid liidumaavalimisi. Saksi-Anhaltis toetab AfD-d aga umbes 41 protsenti valijatest. Sel sügisel toimuvad valimised ka Mecklenburg-Vorpommernis, kus erakonna toetus ulatub 36 protsendini.

Ida-Saksamaal suurt populaarsust nautiv AfD suurendab toetust veel ka Saksamaa lääneosas, erakonna üleriigiline toetus ulatub 25–29 protsendini. Samas asuvad just Ida-Saksamaal AfD kõige radikaalsemad parteiosakonnad, millest mitu on Saksamaa sisejulgeolekuteenistuse poolt liigitatud paremäärmuslikeks organisatsioonideks.

Veebiväljaande Politico hinnangul seisab Merzi partei silmitsi väga keerulise olukorraga isegi juhul, kui AfD ei saavuta Saksi-Anhaltis enamust. AfD-vastase tulemüüri säilitamiseks peab konservatiivne CDU hakkama tegema koostööd vasakpopulistliku ja kapitalismivastase Vasakparteiga. CDU on välistanud koostöö ka vasakpopulistidega.

Samas kahtlevad CDU piirkondlikud liikmed üha enam, kas selliseid lubadusi on võimalik täita, kuna nii parem- kui ka vasakpopulistid koguvad riigis toetust.

CDU vasaktsentristlik koalitsioonipartner SPD leiab aga, et paremtsentristid ei tohiks enam välistada koostööd vasakpopulistidega.

"CDU peaks lõpuks tunnistama, et suudab Vasakparteiga koostööd teha, sest tegelikult ta juba teeb seda," ütles SPD Berliini organisatsiooni kaasjuht Steffen Krach. Ta viitas CDU juhitud Tüüringi liidumaa vähemusvalitsusele, kus oluliste eelnõude vastuvõtmiseks tuleb otsida Vasakpartei toetust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:15

Mõtteid Ain Kaalepist, inimesest, tõlkijast, luuletajast

09:12

Pajari Soome ralli eel: mul ei ole midagi kaotada

09:07

Merzi liitlane kahtleb CDU senises joones AfD suhtes

08:57

Inimkeha peidab endas evolutsioonilisi kompromisse

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

08:05

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

07:51

Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

06:59

Venemaa saatis sõjalaevad varilaevastiku tankereid eskortima

06:29

Peterburis põleb Ukraina rünnaku järel suur logistikakeskus

06:19

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin Uuendatud

23.07

Meedia: Moskva lähistel kukkus alla Venemaa moodne hävitaja Su-57 Uuendatud

22.07

OpenAI tehisarumudel korraldas omaalgatusliku küberrünnaku

23.07

Reklaamitegija: mina Rannarootsi postitust süngetes toonides ei näe

06:29

Peterburis põleb Ukraina rünnaku järel suur logistikakeskus

23.07

Rubio ja Lavrov arutasid Manilas Ukraina sõda

23.07

30 ühiskonnategelast pakuvad presidendikandidaadiks Indrek Laulu

23.07

Venemaa naftatööstust tabas 20 aasta suurim langus

23.07

Lagarde tutvustas eurokupüüride uusi kujundusi

23.07

Ukraina tagandatud kaitseminister Fedorov nõuab ametisse ennistamist

ilmateade

SPORT

09:12

Pajari Soome ralli eel: mul ei ole midagi kaotada

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

08:05

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

loe: kultuur

09:15

Mõtteid Ain Kaalepist, inimesest, tõlkijast, luuletajast

23.07

Viljandi folk ootab uut külastusrekordit

23.07

Veneetsia filmifestivali põhivõistlusel linastub vaid üks naisrežissööri film

23.07

Keeleteadlane Lea Kreinin: arekeel aitab jõuda keerulisemate tekstideni

loe: eeter

23.07

Keeleteadlane Lea Kreinin: arekeel aitab jõuda keerulisemate tekstideni

23.07

Talendijuht: koolidiplom annab märku inimese püsivusest

23.07

Sisulooja: TikToki agressiivne algoritm õpib ühe videoga, mis sisu näidata

23.07

Talunikud: päriselu põllul ja tähenduslik määrus ei pruugi kokku minna

Raadiouudised

23.07

Reaalkooli ja Hiiu kooli remont tähtajaks valmis ei saa

23.07

Inimesed tellivad endiselt internetist kaupu, mida Eestisse tegelikult tuua ei tohi

23.07

Raadiouudised (23.07.2026 15:00:00)

23.07

USA ja Saudi Araabia sõlmisid tuumaleppe

23.07

Täna algab pärimusmuusikafestival Viljandi Folk

23.07

Raadiouudised (23.07.2026 12:00:00)

23.07

Raadiouudised (23.07.2026 09:00:00)

22.07

Päevakaja (22.07.2026 18:00:00)

22.07

Tallinna Endla tänava tunnelite ehitusleping lõpetatakse

22.07

Narva volikogu koguneb pühapäeval uusi linnajuhte valima

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo