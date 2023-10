Vseviov: usun, et ka uue spiikriga jätkab USA Ukraina toetamist

"Ukraina toetamist näitab tulevik," ütles Vseviov ETV hommikusaates "Terevisioon". Vastuseks saatejuhi otsesele küsimusele ütles ta: "Usun, et USA ka uue spiikriga jätkab Ukraina toetamist."

Vseviov märkis, et Eesti saab juhinduda saab sellest, mida on USA võimud on kinnitanud - et toetus Ukrainale on vankumatu ja jätkub niikaua kui tarvis.

"Lootus, et esindajatekoda suudab nüüd [pärast spiikri valimise toppamisest tingitud seisaku lõppemist] menetleda president Joe Bideni esitatud Ukraina abipaketti, on olemas," lisas Vseviov.

Vseviov ütles ka, et esindajatekoda uue spiikri vabariiklase Mike Johnsoni varasematesse ütlustesse ei maksa kinni jääda. Ta tõdes, et USA poliitika on erakordselt polariseerunud.

"Muret, et ühel hetkel ajalugu lõpeb või meil õnnestub end planeedi ühte nurka demokraatia ja turumajanduse juurde ära peita, ei ole," lisas Vseviov.

Kongressi esindajatekoda valis sel nädalal pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid uueks spiikriks Mike Johnsoni. Spiikri valimine taastas esindajatekoja töövõime.

Johnson on vabariiklaste fraktsiooni asejuht. Johnsonile avaldasid toetust vabariiklastest endine president Donald Trump ja endine esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy.

Kongressi esindajatekoja spiikri valimine oli võtmetähtsusega nii USA sise- kui välispoliitika jaoks. Kuni uue spiikri valimiseni ei saanud esindajatekoda menetleda ühtegi seaduseelnõu. Esindajatekoda jäi ilma spiikrita pärast seda, kui McCarthy kaotas spiikri ametikoha 3. oktoobril.

Olulised hääletust ootavad eelnõud on kokkulepe USA valitsuse pikaajalise rahastamise üle ning suur abipakett Ukrainale ja Iisraelile. USA valitsuse rahastus lõpeb novembri kekspaigas, kui kokkulepet ei saavutata.