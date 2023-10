ERR USA-s: uus spiiker alustab tööd lõhenenud esindajatekojas

Esindajatekoja liider, vabariiklane Mike Johnson pidi kohe esimesel tööpäeval tegelema massitulistamisega Maine'i osariigis.

"See on USA-s pime aeg. Meil on palju probleeme, aga oleme lootusrikkad ja palvetame. See on praegu oluline, sest soovime kurja ja arutu vägivalla lõppu," kõneles ta.

Demokraadid rõhutasid taaskord karmimate relvaseaduste vajalikkust, kuid tõenäosus, et kongressis suudetakse midagi vastu võttu, on pea olematu.

"See on keeruline, arvestades, et esindajatekoda valis just paremäärmusliku liidri. Olen aga kindel, et me vähemalt üritame," ütles demokraadist senaator Richard Blumenthal.

Esindajatekojal on vaja kiiremas korras vastu võtta mitu seadust. Muu hulgas ootavad ees eelarvekõnelused, et vältida valitsuse tööseisakut.

"Kas see meeldib või mitte, aga spiiker Johnson ei saa eirata erakondadeülese poliitika vajadust lõhenenud valitsuses," ütles senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Erakondadeülene grupp seadusandjaid kohtus Valges Majas president Joe Bideniga, et arutada 100 miljardi dollari eraldamist Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile.

"Vladimir Putin ei hülga oma plaane kogu Ukraina vallutamiseks. Nii kaua, kuni Venemaa jätkab jõhkra rünnakuga, peame ukrainlasi ja nende kaitset toetama," sõnas USA rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja John Kirby.

Ukraina edasise rahastamise vastu olevad esindajatekoja vabariiklased soovivad aga nende abi eelnõust välja võtta ja selle üle eraldi hääletada. Ukrainlaste sõjalise toetamise suhtes on varem skeptiline olnud ka värskelt valitud spiiker.