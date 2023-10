ÜRO Peaassamblee kutsus üles kohesele humanitaar-relvarahule Gazas

Mittesiduv Jordaania poolt algatatud resolutsioon sai 120 poolt- ja 14 vastuhäält. Erapooletuks jäi 45 riiki, nende seas ka Eesti.

Kanada esitatud ja enam kui 35 liikmesriigi, sealhulgas USA poolt toetatud muudatusettepanek, mille eesmärk oli Hamasi selgesõnaline hukkamõist, ei läinud läbi ega saanud kahe kolmandiku toetust.

Iisraeli suursaadik ÜRO juures Gilad Erdan ütles vastuseks resolutsiooni vastuvõtmisele, et see kurikuulus päev näitas, et ÜRO-l puudub legitiimsus.

"ÜRO on pühendunud edasise julmuse tagamisele. Rahvaste perekonna arvates pole Iisraelil õigust end kaitsta," oli saadik kriitiline.

USA kritiseeris resolutsiooni äärmusrühmituse Hamas mainimata jätmise pärast.

