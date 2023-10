Valge Maja: antisemitismi kasv USA ülikoolides on murettekitav

Valge Maja teatas esmaspäeval, et astub samme seoses antisemiitlike vahejuhtumite kasvuga USA koolides ja ülikoolides alates Iisraeli-Hamasi sõja puhkemisest.

Asepresident Kamala Harrise abikaasa Douglas Emhoff arutab tegevuskava esmaspäevasel kohtumisel suurte juudiorganisatsioonide juhtidega, ütles Valge Maja ametiisik.

Ametniku sõnul plaanib USA administratsioon "mitmesuguseid samme, et tegelda juudivastaste vahejuhtumite arvu murettekitava kasvuga USA koolides ja ülikoolides alates Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakutest Iisraeli vastu".

Sel nädalal külastavad haridusminister Miguel Cardona ja teised ametiisikud üht haridusasutust ning korraldavad juudi õpilaste ümarlaua, lisas ametiisik.

Valge Maja teatel on ülikoolidega sel teemal ühenduses olnud ka justiits- ja sisejulgeoleku ministeeriumid.

Juudisoost Emhoff on võtnud juhtrolli president Bideni administratsiooni suhtluses USA juudikogukonnaga seoses murega paremäärmuslike ja antisemiitlike intsidentide pärast.

New Yorgi osariigi Cornelli Ülikooli teatel uurib politsei nädalavahetusel internetis tehtud ähvardusi ülikooli juudikogukonna vastu.

Valge Maja ei avaldanud seoses juudivastaste ilmingute kasvuga koolides ja ülikoolides konkreetseid arve, kuid Lähis-Ida konflikt on vallandanud ülikoolides vihaseid vaidlusi.

Harvardi, Stanfordi ja New Yorgi ülikoolides on tudengite, õppejõudude ja ametnike kokkupõrked põhjustanud sotsiaalmeedias kulutulena levivaid debatte. Harvardis vallandas plahvatusliku reaktsiooni mitme tudengiühenduse avaldus, mille kohaselt nad peavad "kogu vägivalla eest täielikult vastutavaks Iisraeli režiimi".

Eelmisel nädalal keelustas Florida kuberner Ron DeSantis Palestiina-meelsete ühenduste tegevust Florida ülikoolides. Presidendiks kandideeriv vabariiklasest DeSantis pidi otsuse järel seletama, et käigu eesmärk pole kedagi tühistada, vaid piirata antisemiitlikku tegevust, vahendab The Guardian.

"Te saate meeleavaldustest osa võtta, kuid te ei saa anda materiaalset abi terroristidele. Nad sidusid ennast Hamasiga. See pole sõnavabaduse küsimus, see on terrorismi materiaalse toetamise küsimus," ütles DeSantis, viidates keelustatud gruppide Hamasi toetavatele sõnavõttudele.