Dagestani politsei pidas kinni üle 60 lennujaamas vägivallatsenud inimese

Sajad inimesed tungisid Venemaal Dagestanis Mahhatškala lennuväljale, et väljendada oma viha sinna Tel Avivist saabunud lennuki reisijate vastu. Üle 60 vägivallatseja on kinni peetud.

Tel Avivist saabus Mahhatškalasse üks Venemaa lennukeist, mis tõi ära veel Iisraelis viibinud Venemaa kodanikke. Lennufirma teatel polnud lennuki pardal mitte ühtegi juuti ega Iisraeli kodanikku. Märatsejad seda aga ei teadnud.

Ennast läbi lennujaamahoone stardi- ja maandumisradadele pressinud märatsejad karjusid juudivastaseid hüüdlauseid ning austust moslemite Jumalale. Teine osa märatsejaid peatas lennujaamast lahkuvaid autosid, et sealt võimalikke juute leida ning need kohapeal hukata.

Et tegelikult lennukis juute ei olnudki, ei teadnud isegi mitte Dagestani kõrgeim islamivaimulik šeik Ahmad Afandi, kes oma pöördumisega laamendajaid maha rahustada püüdis.

"Me mõistame teie hoiakut väga hästi, ka meie jaoks on see valus. Paraku lendab siia lennuk Iisraelist iisraellastega ja pole mingit võimalust seda lennuteed sulgeda, selliste tegudega ei saa seda ära hoida," kõneles

Politsei võttis vähemalt 60 märatsejat vahi alla ning nende vastu on algatatud kriminaalasi ulatuslike rahvarahutuste korraldamise paragrahvi alusel.

Kremlile alluva Dagestani valitsuse juhid soovitavad kohalikel oma nina rahvusvahelisse poliitikasse mitte toppida.

"See on rahvusvaheline poliitika. See ei ole meie teha. Seepärast tegeleb sellega

föderaalne täitevvõim. Peamist poliitikat selles suunas ajab Venemaa president Vladimir Vladimirovitš Putin. Ta on juba väljendanud oma seisukohta selles küsimuses, kallid sõbrad, rohkem kui üks kord," sõnas Venemaa Dagestani Vabariigi valitsusjuht Abdulmuslim Abdulmuslimov.

Iisrael nõuab juhtunuga seoses Venemaalt Iisraeli kodanike ja ka üldiselt juutide kaitsmist. Sellesisulise pöördumise andis Iisraeli suursaadik üle Venemaa välisministeeriumile.

Vahejuhtumi tõttu jääb lennuväli 6. novembrini suletuks.