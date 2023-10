Kahjumis Operail otsib võimalusi äri laiendamiseks välisturgudele

Riigile kuuluv raudtee-ettevõtete kontsern Operail on esimese üheksa kuuga kokku vedanud 1,5 miljoni tonni jagu kaupa. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on kaubaveo maht vähenenud 68 protsenti. Kaubaveo äritulu oli 16,9 miljonit eurot, mis on 43 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Operaili kontserni üheksa kuu kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 0,2 miljonit eurot, puhaskahjumiks 3,3 miljonit eurot, mis oli prognoositud tulemus.

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on alust eeldada, et tulunumber hakkab ajas veelgi kukkuma.

"Meil paljud kliendid on läinud maanteele, kuna raudteeveo hind on püsinud ja võib-olla isegi mõnes kohas tõusnud, võrdluseks maanteevedude hinnad on Eestis isegi alla tulnud. Maanteel on juba soodsam kaupa vedada kui raudteel," tunnistas Toomsalu.

Ta lisas, et kui kaubamahud on nii palju vähenenud, siis oli eeldatav, et kahjumist pole ka kolmandas kvartalis pääsu. Püsikulude osa on ettevõttel suur ning raudtee kui kapitalimahukas veoliik eeldab siiski praegusest suuremat kaubaveomahtu. Ärikasum on üheksa kuu kokkuvõttes napilt positiivne. Ka finantspositsioon on tugev, sest kohustused saavad tasutud nii, et varasid peaks veel ülegi jääma, aga kogupildiga siiski Toomsalu sõnul rahul olla ei saa.

"Ei saa rahul olla ju sellega, et sissepandud kapital väheneb kahjumi kaudu. Nii et pigem on ikka kiiresti vaja leida võimalus jooksva kahjumi tekitamine peatada ja leida uusi suundi, kust tulusid tõsta, et muutuda uuesti kasumlikuks. Ja see tähendab seda, et see raha, mis meil on, see kindlasti kulub investeeringuteks ära."

Kontserni uue strateegia valmimine on lõpujärgus ja novmembrikuus on soov uut vaadet ka omaniku esindajale tutvustama minna. Toomsalu ütles, et siis tuleks üle rääkida ka omaniku ootused ettevõttele. Uuest suunast räägitakse avalikkusega detailsemalt, kui omanik on selle kinnitanud. Praegu ütles Toomsalu vaid, et uus strateegia on suunatud Eestist välja.

"Eestis on kahjuks meid nii palju ära piiratud, et Eestis me kindlasti kasvuvõimalusi ei näe. Ja tulu teenimise võimalusi nii kõrge tulususega ei näe, et see suudaks tekitada kasumit."

Kui eelmisel aastal oli Operaili nimekirjas üle 500 töötaja, siis praegu on nimekirja jäänud circa 250 inimest. Toomsalu ütles, et suurem koondamiste laine oli enne kolmandat kvartalit, kuid mõned koondamised kajastuvad siiski ka möödunud kvartalis.