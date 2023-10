Pariis ihub hammast Kesk-Aasia maavaradele

"Macroni visiidi eesmärk on suurendada Prantsuse energiajulgeolekut, "ütlesid kaks asjaga kursis olevat inimest uudisteagentuurile Bloomberg.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid veel, et Prantsusmaa tahab Kesk-Aasia riigid tõmmata Venemaast eemale. Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas tekitab meelehärmi ka Kesk-Aasia piirkonnas, kuhu kuuluvad Kasahstan, Usbekistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Türkmenistan.

Kesk-Aasias asuvad suured nafta-, gaasivarud- ja uraanivarud. Piirkonnas laiendab oma haaret Hiina ning USA üritab seal tugevdada oma poliitilist kohalolekut. Kesk-Aasia energiaallikate juurde tahavad jõuda ka eurooplased.

Prantsusmaa on piirkonda juba teinud suuri investeeringuid. Kasahstanis tegutseb Prantsuse energiafirma Orano. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Pariis tahab veelgi suurendada Orano kohalolekut Kasahstanis.

Nõudlus uraani järele maailmaturul kasvab. Hiljuti toimus Lääne-Aafrika riigis Nigeris riigipööre. Prantsusmaa viib väed Nigerist välja. Nigeris kaevandatav uraan moodustab aga umbes 25 protsenti Euroopa Liitu imporditavast uraanist.

Prantsusmaa pööras nüüd pilgu Kesk-Aasia suunas. Prantsusmaa delegatsiooni kuulub 15 energeetika-, põllumajandustööstuse juhti.

"Kasahstan on Prantsuse energiajulgeoleku jaoks väga oluline riik. Macroni visiit tuletab meelde, et Pariis on valmis koostööd suurendama," ütles Prantsusmaa rahvusvaheliste suhete instituudi teadur Michael Levystone.

Kasahstani president Kassõm Tokajev korraldab tuumajaama rajamise küsimuses rahvahääletuse. Kasahstan plaanib alustada järgmisel aastal ka haruldaste muldmetallide kaevandamist.