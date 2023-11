Riik peatas Harku liiklussõlme ehituse

Transpordiameti Põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov ütles ERR-ile, et Harku liiklussõlme põhiprojekti koostamise käigus on saanud selgeks, et tööde eeldatav maksumus on suurenenud 35 miljoni euroni.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastus on tema sõnul objektil alles, kuid see on piiratud summa, mis muutub teiste fondist rahastatavate teedeehitusobjektide maksumuste selgumise käigus.

"2025. aasta alguseks saab selgeks, kui suure osa saame katta välisrahastusest ning milline osa jääb riigi kanda. Siis saame vastavalt võimalustele teha otsuse projekti elluviimise kohta," rääkis Kisseljov.

Harku liiklussõlme üldskeem, mis võib veel muutuda. Autor/allikas: transpordiamet

Saue vald teatas sotsiaalmeedias, et lisaks Harku ristmikule lükkub edasi ka Juuliku-Tabasalu tee ehitamine.

"Kliimaministeerium on vallale teinud Transpordiameti kaudu teatavaks riigieelarvelise otsuse lükata kogu mahus edasi Harku eritasandilise liiklussõlme ja Juuliku-Tabasalu tee ehitamine objekt," kirjutas Saue vald.

Saue vald märkis, et Veski Rimi teeületuskohale rajatakse kergliiklustee tunneli ehitamiseni olemasolevale teeületuskohale nõudefunktsiooniga foorisüsteem ning mõlemas suunas kiiruskaamerad.

Vald kirjutas, et teelõigu projekteerimine oli lõppfaasis ja ehitus pidi algama järgmisel aastal.