Tallinn planeerib tuleval aastal tee-ehitusele umbes 50 miljonit eurot

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on järgmise aasta suurim tee-ehitusprojekt Peterburi maantee alguse rekonstrueerimisega alustamine.

"Meil on plaan terve Peterburi tee rekonstrueerida, alates Majakast kuni Väoni. Esimene etapp, mis läheb lahti järgmisel aastal on Majaka tänava poolne ots. Seal me hakkame samal ajal, kui Rail Baltica läheb maa alla oma kommunikatsiooniga, minema ida suunas järk-järgult ja nii jõuame kuni Väoni," selgitas ta.

Praegu on raske hinnata, kui palju Peterburi tee maksma läheb.

"Praeguse eelarvestrateegia kohaselt on umbes 20 miljonit eurot reserveeritud selle objekti jaoks. Kui palju kulub järgmisel aastal, on raske öelda, sest ees on riigihange. Kindlasti õige mitu miljonit selle maksumuseks kujuneb," sõnas Svet.

Teine suurprojekt on Vanasadama tramm, mis loodetakse järgmisel aastal põhiosas valmis saada.

"Kokku sadama trammi maksumus on 46 miljonit. Mõned miljonid on läinud maadetoiminguteks. Võib öelda, et see on umbes 50 miljoni projekt. Üle poole sellest läheb sel ja alla poole järgmisel aastal," rääkis Svet.

Trammitee ehituse üks osa on Kaubamaja ristmik, mis tahetakse avada liikluseks lähiajal.

"Liikluseks tehakse ristmik lahti osaliselt juba tänavu, tegelikult lähinädalatel. Ehituse kulgedes aina rohkem liiklejagruppe saame sinna lubada," kinnitas abilinnapea.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Sander Andla loodab, et seekord arvestab linnavalitsus ehitustööde korraldamisel rohkem linnaelanike mugavuse ja liikumisvajadustega.

"Me kindlasti ka volikogus küsime, kas on arvestatud inimeste liikumisvajadusi ja -harjumusi, et oleks tehtud otsused andmepõhiselt. Need debatid ja arutelud seisavad volikogus ees nii rahanduskomisjonis kui ka suures saalis. Mind huvitavad eeskätt just need küsimused," ütles Andla.