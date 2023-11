Komisjon uurib riigikogu fraktsioonidelt lobistide registri kohta

Komisjoni liige Eduard Odinets (SDE) ütles, et komisjon pöördus fraktsioonide poole, et küsida nendelt arvamust, kas ja mis moel peaks reguleerima või mitte reguleerima riigikogu liikmetega lobikohtumisi riigikogu tasandil.

"Me küsime praegu arvamust fraktsioonidelt. Meil ei ole mõtet komisjonina alustada mingeid suuri asju, ilma, et selleks oleks nõusolek või koostöö riigikogu fraktsioonide vahel. Me kõigepealt kraadime hetkeseisu praeguses riigikogu koosseisus," rääkis Odinets.

Praegune arutelu sai alguse Liisa Pakosta (Eesti 200) pöördumisest komisjoni poole.

Eelmise riigikogu kooseisu huvi riigikogu liikmete lobistidega kohtumiste reguleerimiseks oli leige.