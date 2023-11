Soome ametiühingud alustasid streigilainet

Soomes algas sel nädalal streigilaine, mille ajal ametiühingud on valmis lühikesi streike korraldama kasvõi kuu aega järjest, et sundida valitsust plaanitud seadusemuudatustest loobuma.

Tööandjate hinnangul peavad ametiliidud poliitilist võitlust ja püüavad vastu hakata parlamendivalimistel valijate toetuse saanud plaanidele.

Tööminister Arto Satonen on kutsunud tööturu osapooled kolmapäevaks nõupidamisele.

Streigid algasid teisipäeval Põhja-Soomes, kolmapäeval toimub ööpäevane streik Varsinais-Suomes, neljapäeval on streik Soome idaosas. Ametiühingud ei ole rahul, et seadusemuudatustega tahetakse vähendada mitmesuguseid toetusi, kaotada esimese haiguspäeva kinnimaksmine, samuti lühendada poliitilise streigi pikkus paarile tunnile nagu Rootsis.

"See valitsuse kärpenimekiri on töötaja seisukohalt päris hirmus. Täiskasvanukoolituse toetused tahetakse kaotada, valdkondlikud kollektiivlepingu tahetakse kaotada. Ütleme nii, et valitsus on võõrandunud töötegijatest," tõdes streikija Kimmo Laitinen Rovaniemist.

Valitsuse sõnul on tööturu reformimine ja seadusemuudatused vajalikud, sest juba praegu on Soome võlakoormus liiga suur ja sotsiaaltoetuste süsteem vajab muutmist. Ametiliitude hinnangul on seadusemuudatused aga tööandjate poole kaldu ning löövad eelkõige väiksema sissetulekuga inimesi ja töötuid.

"See, mis valitsuse programmi kirja pandud, on otsesõnu kirjas tööandjate keskliidu valimiseesmärgis ja tööandjad on valitsuse tegevust ka kiitnud," tõdes Rami Lindström Soome ametiühingute keskliidust SAK rahvusringhäälingule Yle antud intervjuus.

Ametiühingud heidavad ette, et tööandjad poevad valitsuse selja taha ja ootavad, et poliitikud teeksid ära selle, mis tegelikult tuleks kokku leppida tööturu osapoolte vahel.

Ettevõtjad pole streikidega rahul. Nad hoiatavad, et praegusel hapral ajal streikimine võib mõjutada kogu Soome majanduse konkurentsivõimet ja kokkuvõttes kaasa tuua töötuse kasvu. Kaubandus-tööstuskoja juht Juho Romakkaniemi meenutas sotsiaalmeedias tehtud postituses, et ametiühingul ei ole mingit õigust valitsusele ette kirjutada, missuguseid seadusi tohib teha.

"Riigis toimusid parlamendivalimised, kus valituserakonnad rääkisid vajadusest suurendada tööhõivet ja teha reforme, aga nüüd vaidlustatakse parlamendiväliselt rahva enamuse toetusel tegutsevate valitsuserakondade tegevus," märkis tööstuse ja tööandjate keskliidu juht Jyri Häkämies.

Nii tööandjad kui ametiliidud kinnitasid siiski, et kuigi vastastikkune usaldus on kõikuma löönud ei ole suhted päris katkenud. Muuhulgas jätkuvad kõnelused uue palgamudeli üle. Valitsuse kava kohaselt tahetakse sisse seada niisugune palgamudel, et mitte-eksportivate alade palgatõus ei tohiks olla suurem kui eksportivates sektorites. Ka riiklik lepitaja ei tohiks teistsugust ettepanekut teha.

Tööminister Satonen on kutsunud tööturu osapooled kolmapäevaks nõupidamisele. Ametiühingud on igatahes teatanud, et on valmis päevaseid streike eri piirkondades korraldama kasvõi kuu aega järjest, kuni valitsus plaanitud seadusemuudatustest loobub.

Opositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond, mis on tihedalt ametiühinguliikumisega seotud, võib rahul olla: viimase arvamusküsitluse järgi on sotsiaaldemokraadid taas esikohale tõusnud. Neid toetab 23,5 protsenti, peaministripartei Kokoomuse toetus on veidi üle 20 protsendi. Peaminister Petteri Orpo valitsuse toetus on kiiresti langenud ja oktoobrikuise küsitluse järgi toetab praeguseid valitsuserakondi selgelt alla poole soomlastest ehk 45 protsenti.