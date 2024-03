Soome ametiühingud kavandavad kahenädalast streiki

Soome ametiühinguid tegid talvevaheajaks streikimises pausi, aga nüüd algab võitlus uue hooga. Ametiühinguid ärritab praegu eelkõige valitsuse soov vähendada ametiliitude mõju, võimaldades seniste üleriigiliste kollektiivlepingute asemel kokkuleppeid sõlmida kohapeal.

Ühtlasi plaanib valitsus piirata poliitilisi streike. Valitsuse liikmed on korduvalt poliitilisi streike tauninud ja toonud eeskujuks teisi Põhjamaid. Tööminister Arto Satoneni sõnul ei tohi Rootsis poliitiline streik kesta kauem kui paar tundi ja ka Soome valitsus plaanib niisugustele streikidele seada 24-tunnise piirangu.

Ametiühingutega tihedalt seotud sotsiaaldemokraatide sõnul sellist seadust Rootsis pole ning opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid tahavad nüüd tööministrile valetamise eest umbusaldust avaldada. Satonen ei tunnistanud Yle telesaates A-stuudio, et on parlamendile valetanud: "Nii palju kui mina tean, on Rootsis poliitilised streigid lühikesed, aga kohtupraktikat ei ole, sest niisuguseid streike pole seal kaua aega olnud. Aga see on võib-olla kõrvaline asi, sest me teeme nüüd Soome seadusi."

Kolmapäeval teatas ametiühingute keskliidu juht Jarkko Eloranta, et ametiliidud on küll endiselt valmis kõnelusteks, aga kui kokkulepet ei saavutata, algab esmaspäevast streik

"Olukord paistab nüüd selline, et valitsus ei kavatse oma eelnõusid muuta mitte karvavõrdki, või vähemalt mitte töötajate poole," ütles Eloranta.

Streigis osaleb hinnanguliselt 7000 töötajat. See on vähem kui varasemate streikide puhul, aga seekord saab hoobi ka Soome eksport, sest streik hõlmab muuhulgas sadamaid ja raudteetransporti. Töö on plaanis katkestada lausa kaheks nädalaks. Streigivad ka näiteks Neste töötajad ja mõnel pool Soomes võib pika streigi tõttu bensiin otsa saada, hoiatab Tööstusliit.

Tööandjate hinnangul tooks pikk streik sisemajanduse kogutoodangule kahju hinnanguliselt 320 miljonit eurot. Ettevõtjad hoiatavad, et neid kaotusi ei suudeta pärast streigi lõppu enam tasa teha. Pealegi peletab pikka aega kestnud streigialine investoreid eemale. Rahandusminister, Perussuomalaiste juht Riikka Purra kirjutas sotsiaalmeedias, et streigiga süvendatakse tahtlikult majanduslangust.

Vaatlejate hinnangul võibki ametiühingute plaan olla tööandjatele nii suure kahju tekitamine, et ettevõtjad ise hakkaksid poliitikutele survet avaldama.

Peaminister Petteri Orpo on tööturu osapooled reedeks kokku kutsunud. Kui kokkulepet ei sünni, algab esmaspäeval streik.