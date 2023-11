Eestisse saabuvate Ukraina sõjapõgenike arv kahaneb pidevalt

Suvest on Eestisse saabuvate Ukraina sõjapõgenike arv märkimisväärselt kahanenud. Sotsiaalkindlustusamet sulgeb põgenikele mõeldud ajutisi majutuskohti, kuid on vajadusel valmis neid taas avama, kui põgenike arv uuesti kasvama hakkab.

Eelmise aasta kevadel saabus Eestisse läbi Narva iga päev kuni 300 Ukraina sõjapõgenikku. Selle aasta suvest on aga põgenike hulk pidevalt kahanenud. Eelmisel nädalal saabus neid Narva piiripunkti veidi üle poolesaja ja viimastel päevadel veelgi vähem.



"Põgenike arv on kõvasti kukkunud ja tänase info põhjal oli null inimest tulnud ja eelnevad päevad olid põhimõtteliselt samamoodi, et maksimum on tulnud kaks inimest," ütles Narva sotsiaalabiameti direktor Kristi Mürk.

Ka Narva Peetri platsil asuv põgenike infopunkt on tühi. Eelmisel nädalal käis seal vaid kaks põgenikku ja nemadki liikusid edasi Norrasse. Põgenikele pakub ajutist majutust sotsiaalkindlustusamet. Nii on nad alates eelmise aasta veebruarist majutanud 25 000 inimest. Praegu vajavad ajutist majutust vaid vähesed.

"Ainuüksi ukrainlaste vastuvõtu jaoks loodud majutuskohad lähevad järk-järgult kinni ja eesmärgiga, et aasta lõpuks, kui just ei toimu mingit olulist muutust, oleme tagasi oma tavatöörütmis, mis tähendab, et rahvusvahelise kaitse taotlejatele me jätkame majutuskeskuse teenuse osutamist, kuid see on Vao ja Vägeva majutuskeskuses," sõnas SKA kriisireguleerimise rändetiimi juht Liis Paloots.

Tavaliselt on sõjapõgenike hulk hoogsalt kasvanud peale Ukraina linnade lauspommitamisi või mõne suurema taristuobjekti, näiteks Kahhovka veehoidla paisu purunemist. Taolisteks olukordadeks ollakse jätkuvalt valmis.

"Kui peaks tõusma uuesti saabuvate põgenike hulk, siis meil on lahendused olemas, et me saaksime tagada neile see vajalik majutuskoht," ütles Paloots.

Praegu viibib Eestis ajutise kaitse elamisloaga 36 000 Ukraina sõjapõgenikku.