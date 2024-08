Ukraina suursaadik: Eesti võiks elamislube jagada vaid kehtiva passi alusel

Ukraina, Valgevene ja Venemaa kodanikele pikendatakse Eesti elamislube ka juhul, kui nende pass on aegunud. Ukraina eelistaks, et elamislube jagataks vaid kehtiva passi alusel.

Pass on vajalik vaid selleks, et inimest tuvastada, ütleb siseministeerium. Eesti elamisloaga Ukraina, Valgevene ja Venemaa kodanikud on samas juba politsei- ja piirivalveameti süsteemides olemas.

"Elamisluba ja Eestis elamise õigus on seotud mitte passiga, vaid inimesega. On võimalik pikendada elamisluba ka siis, kui pass on kehtetu," sõnas siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika juht Janek Mägi.

Ukraina suursaadik Eestis Maksõm Kononenko ütles, et see on Eesti enda otsustada, kellele elamislube anda, kuid Ukraina eelistus on see, et neid jagataks vaid kehtivate passide alusel.

Ukraina passi saab uuendada Eestist lahkumata, täites taotluse veebis. Saatkonnast selle kätte saamine võib samas võtta kaks kuni kolm kuud. Ukrainal on ka esindused Poolas, Saksamaal ja Tšehhis, kust võib uue passi kätte saada kiiremini.

"Mõlemal juhul peavad sõjaväekohustuse eas mehed tõendama, et nad on ennast Ukraina kaitseministeeriumis kirja pannud ja oma andmeid uuendanud," ütles Kononenko.

Ehk osad Ukraina mehed võivad sõjaväekohustusest püüda mööda hiilida, jättes oma passi uuendamata. Kokku võib Eestis olla sõjaväekohustuse ealisi Ukraina mehi tuhandeid, kuid selge pole, kui paljudel on kehtetu pass.

"Käesoleval hetkel see ei ole suur probleem, sest siseministeeriumile ei ole selliseid pöördumisi massiliselt tulnud. Ka politsei- ja piirivalveamet pole öelnud, et see oleks massiline," kinnitas Mägi.

Kononenko ütles, et täiemahulise sõja alguses tegi Euroopa Liit miljonitele põgenevatele ukrainlastele suure teene, võttes nad vastu ka siis, kui kõik dokumendid ei olnud korras. Sellest ajast on nüüdseks samas möödas kaks ja pool aastat.

"Mulle tundub, et see on piisav aeg, et oma dokumendid korda seada," märkis Kononenko.