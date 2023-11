Peterburi Jaani kiriku omanik tahab lõpetada lepingu Eesti Kontserdiga

Peterburi Jaani kiriku omanik on kaevanud Venemaal kohtusse kiriku rentniku SA Eesti Kontserdi, kes küsib nüüd riigilt ligi 72 000 eurot kohtukulude katmiseks. Kiriku omanik soovib kohtus üürilepingu lõpetamist ja on piiranud Eesti Kontserdi ligipääsu kiriku territooriumile.

Kuna kõnealused kulud on seotud sõjast ja poliitikast tulenevate asjaoludega, ei ole Eesti Kontserdil olnud võimalik neid oma eelarves arvestada, kirjutas SA Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro kultuuriministeeriumile.

"Peamine juriidiline vaidlus on seotud ministri otsusega peatada kontserttegevus Peterburi Jaani kirikus. Kuna lepingu teine osapool peab meie lepinguliseks kohustuseks kultuurilise tegevuse korraldamist Peterburi Jaani kirikus, leidis ta praeguste asjaolude tõttu võimaluse kaevata lepingu mittetäitmine Venemaa Föderatsiooni kohtusse," kirjutas Orro.

Eesti Kontserdi taotluse eesmärk on tagada kultuuriministeeriumi poolt Eesti Kontserdile tekkinud eelarveväliste juriidilise vaidluse tulemusel tekkinud kulude katmine.

Kokku soovib SA Eesti Kontsert riigilt juriidiliste kulude katmiseks Vene juriidilisele büroole Duvernoix Legal ja advokaadibüroole Sorainen sihtasutuse esindamiseks erinevates kohtuastmetes Venemaa föderatsioonis,

eri Venemaa föderatsiooni ametiasutustes ning suhtluses lepingu teise

poolega ehk Soome-Ingeri Kirikuga 71 955,89 eurot.

Lisaks soovib Eesti Kontsert valvekuludeks territooriumil 6750 eurot. Sihtasutus nendib kirjas, et vaatamata kohtu esimese astme positiivsele otsusele ei tagata neile hoonesse juurdepääsu.

"Valvame hoonet väljapoolt, et tagada mingigi turvalisus SA Eesti Kontsert

varale ja investeeringule. Hoone valvamine väljast on planeerimata kulu. Linna poolt on meile seatud kohustus hoonet valvata 24 tundi, et tagada kohapealne kontakt päästeteenistusele, kiirabile ja politseile. Olime sunnitud võtma linnalt vastavad load, et paigaldada soojak ja tagada meile seatud kohustuste täitmine," kirjutas Orro.

Mullu mais pöördus kirikus tegutsev Peterburi Eesti Kultuuriselts ministeeriumi, Eesti Kontserdi ja EELK poole sooviga leping lõpetada, kuna alates maist keelas Eesti Kontsert ministeeriumi korralduse kohaselt kirikus ürituste korraldamise, sest sanktsioonid Venemaa vastu seda ei luba. Kultuuriseltsi hinnangul seadis piirang aga ohtu kultuuriseltsi tegevuse. Kultuuriministeerium lepingu lõpetamiseks luba ei andnud ning leidis lahenduse lepingute täitmiseks ja üüriraha Venemaale saatmiseks.