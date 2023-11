Selgus Narva peatänava võidutöö

Narva peatänava arhitektuurivõistluse ülesanne oli leida parim linnaruumiline visioon Narva peatänavale – Narva linna läbivale Tallinna maanteele ja linna keskpunktis asuvale P. Kerese ringile ning neid ümbritsevale linnaruumile.

Linnavalitsus märkis et praegu puuduvad peatänaval selge identiteet ja ruumidünaamika, seda ümbritsev linnaruum on tsoneerimata ja korrastamata: hoonete fassaadid, tänavamööbel, puud ja teised elemendid eksisteerivad kõrvuti, kuid on sidumata ühtseks loogiliseks tervikuks.

Arhitektuurivõistlusele laekus kuus võistlustööd, mis kõik kvalifitseerusid hindamisele.

"Žürii analüüsis ja hindas esitatud ideekavandite sisulist vastavust võistlusülesandes toodud tingimustele, arvestades kavandite ideelist, kunstilist ja vormilist kvaliteeti, samuti terviklahenduse selgust, funktsionaalsust ja paindlikkust ning planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi", ütles .

Parimaks tunnistati arhitektuuribüroo LARStuudio lahendus "Vaateaken", ideekavand märgusõnaga "Yakitori" (OÜ Stuudio Tallinn) sai teise koha ning ideekavandid märgusõnadega "Greenholm" (arhitektuuribüroo Laura Liis Vilbik) ja "Triiv" (arhitektuuribüroo OÜ Stuudio Täna) jagasid kolmandat kohta.

Žürii hinnangul oli "Vaateaken" kõige põhjalikumalt ja kohatundlikumalt läbimõeldud lahendusega, mis sobib nii kujunduskeele kui funktsionaalsuse poolest.

"Võidutöö lahenduse võlu on erinevate elementide etapiviisilise rajamise võimaluses ning kiiretes väikestes, kuid arvestatava ruumilise mõjuga sekkumistes. Käesolev töö on erinev kõigist ülejäänuist, ka näiteks selle poolest, et pakub viisi, kuidas juba valmis ehitatud Kerese ring muuta jalakäija- ja ratturisõbralikumaks ilma suuremate ümberehitusteta, ühendades Tallinna maantee ja Peetri platsi paremini kui see on praegu ja kui see oli pakutud teistes võistlustöödes," lausus Narva peaarhitekt Peeter Tambu.

Arhitektuurivõistluse preemiafond oli kokku 19 000 eurot ning see jagunes nelja ära märgitud töö vahel.

Võistluse žüriisse kuulusid Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno, peaarhitekt Peeter Tambu, arhitekt Sille Pihlak Savi, arhitekt Tõnis Savi, Narva linnavalitsuse teede vanemspetsialist ja arhitekt Toomas Mägi.