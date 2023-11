Elering läheb laadimisvarrele paigaldaja leidmiseks uuele katsele

Paldiskis asuva Pakrineeme LNG vastuvõtukai ja sadama omanik Eesti varude keskus teatas neljapäeval, et sadamakinnistu arendamine püsib lubatud ajagraafikus ning vajadusel saab juba eeloleval talvel Eestisse tuua LNG ujuvterminali. Hiljuti sõlmis varude keskus sadamateenuste operaatorlepingu Tallinna Sadamaga.

Varude keskus teatas ka, et Elering plaanib lähikuudel paigaldada ujuvterminali Eesti gaasivõrguga liitmiseks vajaliku laadimisvarre.

Eleringist öeldi ERR-ile, et esimesele laadimisvarre paigalduse hankele pakkumisi ei tulnud, kuid siiski oli mitmeid huvilisi ja Elering avaldas uue hanke täiendatud tingimustega 3. novembril pakkumiste esitamise tähtajaga 22. novembril.

Kui palju paigaldus maksma läheb, selgub siis, kui pakkumused tehtud ja võitja valitud, lisati.

Laadimisvars ise peaks Paldiskisse jõudma detsembri lõpus. Selle paigaldamine peab hanketingimuste järgi olema lõpetatud veebruari lõpuks.

Tehniline LNG ehk veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimekus kriisiolukorraks oli Paldiskis olemas juba aasta aega tagasi. Nüüd, mil sadamateenuste pakkuja leitud ja laadimisvars paigaldatakse, peaks sel talvel olema lõplikult valmidus LNG-terminali vastuvõtuks, öeldi Eleringist.

"Laadimisvars oli algselt tegelikult mõeldud reservseadmena, kuid võimaliku terminali vastuvõtmise kiirendamiseks otsustas Elering selle juba ette ära paigaldada," ütles Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer.

Ka varude keskuse juht Ando Leppiman kinnitas, et eeloleval talvel saab Pakrineemet ka formaalselt toimivaks sadamaks lugeda.

Leppimani sõnul on sadama haldamisega seotud kogukulu täna täpselt raske öelda, kuna sõltub veel läbiviidavate teenus- ja kindlustushangete tulemustest. Hinnanguliselt jääb see 700 000 euro juurde aastas. Palju sõltub sellest, kas sadam seisab jõude või on huvipakkuv gaasituru osalistele, lisas ta.

"Loomulikult oleme huvitatud, et riigile kuuluv vara teeniks tulu. Samas peame olema realistid ning Balticconnectori toruühenduse taas tööle hakkamise järel kommertsalustel veel ühte LNG ujuvterminali Eesti-Läti-Leedu-Soome turule tuua on keeruline. Varude keskusele on Pakrineeme sadam eelkõige Eesti energiavarustuste tagamise projekt ja selle ülesande ka täidame," lausus Leppiman.

Balticconnector peaks praeguse teadmise järgi taas tööle hakkama järgmise aasta aprillis.